Получить 347 тыс. тенге на похороны родственника теперь можно онлайн в Казахстане

Казахстанцы теперь могут онлайн подать заявление в ЕНПФ на получение выплаты на погребение родственника, которая в 2024 году равна 347 тыс. тенге. Подробности о новой услуге узнали журналисты NUR.KZ.
Размер такой выплаты составляет 94 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 347 048 тенге в 2024 году. Однако выплатить могут меньше, если у умершего вкладчика недостаточно средств, но без удержания налога.
Между тем, как сообщили в ЕНПФ, теперь, чтобы оформить выплату на погребение, не нужно идти в офис фонда – все можно сделать в режиме онлайн.
Сама процедура состоит из нескольких простых этапов:
Однако, если система не найдет данные о родственных связях, то заявителю придется обратиться с подтверждающими документами в офис ЕНПФ.
Напомним, в Едином накопительном пенсионном фонде также постоянно выявляют граждан, которым положены выплаты по возрасту за счет их накоплений, однако по какой-либо причине они их не получают. Найдя таких пенсионеров, фонд назначает им пенсию проактивно, то есть без прямого заявления с их стороны.
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