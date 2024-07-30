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30.07.2024, 13:53

Налоговая декларация: приём отчетов о доходах и имуществе временно приостановлен

Новости Казахстана 0 1

Напомним, с этого года, помимо госслужащих и сотрудников квазигоссектора их должны были сдавать и предприниматели вместе с супругами. А со следующего года отчёт должны будут предоставлять все совершеннолетние граждане. В КГД пояснили, что временное прекращение связано с изменениями регламента. Подробнее о новшествах в прямом эфире телеканала Almaty.tv рассказала заместитель руководителя управления Комитета госдодходов Асемгуль Мустафина.

Фото: elements.envato.com
Фото: elements.envato.com

Какие изменения вносятся в форму налоговой отчетности 270?

- С 1 января 2024 года в декларации об имуществе и доходах 270 исключено обязательство по отражению доходов, облагаемых источником выплаты. Это зарплаты, пенсии, дивиденды, выигрыши, вознаграждения. Все те доходы, которые получают от налогового агента. Также были внесены изменения в части исключения обязательства по отражению имущества приобретения и отчуждения имущества в Республике Казахстан, физическими лицами, которые не являются государственными служащими и их супругами. В свою очередь для госслужащих и их супругов и приравненных к ним лиц сохранилось обязательство по отражению ими имущества в Казахстане и за рубежом. Факты приобретения, отчуждения, а также источники покрытия на их приобретение.

В связи с чем принято решение внедрить эти изменения? То есть они направлены на упрощение процедуры или на её улучшение?

- В декларацию были внесены изменения в целях упрощения процедуры декларирования физическими лицами, а также исключения фактов недостоверного отражения физическими лицами доходов и имущества.

Когда будет внедрен окончательный вариант декларации и придется ли тем, кто уже сдал отчётность заново предоставлять информацию о доходах и имуществе?

- Новая форма декларации утверждена в марте текущего года, но в связи с реализацией данной формы в информационной системе КГД, временно приостановлена до августа текущего года. Для физических лиц осталось право сдать декларацию по старой форме и пересдавать декларацию уже по новой утвержденной форме не нужно.

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