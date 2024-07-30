На каких условиях можно получить ипотеку в банках – обзор

Altyn Bank

В данном банке существует несколько видов ипотек. У первой ставка вознаграждения – от 14% до 21% (ГЭСВ 19,4-24,5%). Первоначальный взнос – от 20%, со сроком погашения до 20 лет. Максимальная сумма кредита не превышает 175 млн тенге.

Для Алматы и Астаны недвижимость можно купить и в радиусе 30 км от города, а для Атырау, Актау и Шымкента есть требования к залогу.

Условия цифровой ипотеки немного отличаются. В частности, сумма кредита – от 1 до 80 млн тенге, и в качестве залога выступает приобретаемое жилье.

Также Altyn Bank сотрудничает с застройщиками. В таком случае заемщик может получить кредит на сумму до 80 млн тенге, со сроком до 20 лет.

Freedom Bank

Здесь казахстанцы могут оформить ипотеку на покупку как первичного жилья, так и вторичного. Для каждого из них есть определенная программа. Кроме того, Freedom Bank предлагает каскадную ипотеку на квартиры в новостройках от партнеров банка.

Что касается условий, то максимальная сумма займа – до 70 млн тенге, ставка вознаграждения – от 7,2% до 25,2%, а срок – до 20 лет.

ForteBank

Фининститут выдает ипотеку под залог недвижимости. Наибольшая сумма кредитования – 200 млн тенге, срок – до 20 лет, а ставка вознаграждения – от 17,5-19,5% (ГЭСВ – от 19,5% до 25% годовых). Первоначальный взнос – от 15%.

Помимо покупки недвижимости, данный кредит можно получить в целях рефинансирования остатка задолженности по ипотеке.

Банк ЦентрКредит

Ссуда выдается для покупки дома на первичном и вторичном рынках. При этом максимальная сумма ипотеки отличается в зависимости от регионов. Для Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Актау, Атырау, Актобе и Усть-Каменогорска – 40 млн тенге, а для остальных областей – 25 млн тенге.

Срок кредитования – до 15 лет, первоначальный взнос – от 20%, сумма займа варьируется от 80 до 100 млн тенге, ставка вознаграждения – от 17,5% до 22,5%.

Народный банк

Банк выдает кредит на покупку готовой к эксплуатации недвижимости, земельных участков для индивидуального строительства, а также на ремонт жилья. Срок кредитования – до 20 лет, а первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья, ставка – от 17,5%.

Кроме того, Народный банк предлагает казахстанцам ипотеку от двух застройщиков и возможность приобрести недвижимость, находящуюся в собственности фининститута.

Нурбанк

Здесь казахстанцы могут получить ссуду объемом до 50 млн тенге. Первоначальный взнос – от 30%, срок займа – до 20 лет, а размер ставки вознаграждения – от 19,5% годовых.

Также банк предлагает программу "Нур Шанырак", с которой можно выкупить жилье, находящееся в залоге или на балансе банка. Из условий – сумма до 90% от стоимости имущества, а также первоначальный взнос от 10%. Срок – до 20 лет, а ставка вознаграждения – от 8%.

Ранее LS писал об условиях ипотек, предоставляемых в рамках госпрограмм.