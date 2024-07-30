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30.07.2024, 16:03

Казахстанским таксистам хотят запретить междугородние перевозки

Новости Казахстана 0 1

Министр транспорта Марат Карабаев 30 июля на пресс-конференции в правительстве озвучил, что планируется ввести ограничение для водителей такси InDrive и Яндекс.Такси на расстояние свыше 50 км, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: unsplash
Фото: unsplash

Министр уточнил, что цифровые технологии повлияли на снижение популярности автобусных перевозок. По его словам, казахстанцам сейчас легче заказать машину через приложение из дома.

"Мы рассматриваем два момента. Первое, это водимая норма, которая устанавливает среднюю скорость. Она повлияет на то, что будут уравновешенны регулярные автобусные сообщения. Потому что, сейчас люди предпочитают InDrive, где водители превышают допустимую скорость, и доезжают быстрей. Когда у нас будет "средняя скорость", то разница будет небольшая у автобуса и легкового авто", – озвучил Марат Карабаев.

По его мнению, это повлияет на то, что люди будут чаще пользоваться регулярными автобусными сообщениями.

"Второе, есть опыт стран, когда такого вида агрегаторы имеют право довозить до 50 километров, не больше. А все остальное должно переходить на регулярные автобусные сообщения. То есть, у InDrive и других агриоаторов не будет возможности осуществлять поездки на расстояние свыше 50 км", – дополнил Марат Карабаев

В кулуарах он также дополнил, что в основном ДТП происходят с водителями, которые занимаются перевозками. И зачастую, они осуществляют поездки на праворульных машинах Toyota Alphard, которые были переделаны.

"Они не являются безопасными. Для нас безопасность наших граждан важней, для этого вводим понятие "средняя скорость". Это когда на точке А въезжаете, на точке Б выезжаете, а камера высчитывает среднюю скорость. Если общая скорость была выше, то будут штрафовать. (..) В Мажилисе законопроект прошел, сейчас находится в Сенате, как выйдут депутаты с отпуска, то полагаю, что в сентябре-октябре отработаем", – резюмировал министр.

17 апреля 2024 года стало известно, что понятия средней и максимальной скорости движения транспортного средства вводят в Закон "О дорожном движении".

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