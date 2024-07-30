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30.07.2024, 18:00

Сбой произошел в работе Kcell и Activ: пользователи остались без связи и интернета

Новости Казахстана 0 1

В Сети казахстанцы сообщают о проблемах со связью в Алматы и Астане у пользователей Kcell и Activ. В компании прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Freepik
Иллюстративное фото: Freepik
Сбой в работе сотового оператора произошел в Казахстане, что отразилось на доступности услуг у пользователей Kcell и Activ.

По запросу корреспондента NUR.KZ в пресс-службе компании прокомментировали ситуацию.

"АО "Кселл" касательно перебоев с услугой голосовой связи и интернета на сети Activ и Kcell сообщает, что действительно, у порядка 20% абонентов наблюдается некорректная работа услуг. Техническими специалистами компании в настоящее время выясняется причина сбоя, параллельно в активном режиме ведутся восстановительные работы.

Компания приносит искренние извинения своим абонентам за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе АО "Кселл".

В комментариях в Сети пользователи обсуждают произошедшее, кто-то жалуется, кто-то шутит, а кто-то видит и свои преимущества в ситуации:

"Актив вчера - Пассив сегодня",

"Только начал работать, вообще не было связи. У меня Kcell",

"А что случилось? Ни интернета, ни звонков!",

"Я так паниковала",

"Пользователи Activ, что с лицом?",

"2 часа без инета",

"Меня этот сбой заставил загрузить обновление ПО, которое я пол года откладывал..." - пишут казахстанцы.

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