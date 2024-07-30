Верховный суд отказал казахстанцу в рассмотрении иска против Нурсултана Назарбаева

Верховный суд отклонил иск жителя Астаны Каиргельды Смагулова к первому президенту Нурсултану Назарбаеву о взыскании активов и имущества в пользу государства. Истец мотивировал свои требования тем, что ответчик, занимая пост главы государства «своими действиями поставил под угрозу гибели все человечество», передает kursiv.media

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До этого в мае и июне суды первой и второй инстанций также отказали в удовлетворении его иска.

«В ходатайстве истец просит пересмотреть судебные акты по тем основаниям, что судами допущены нарушения норм процессуального права. Изучив доводы ходатайства, судья полагает, что оснований для пересмотра судебных актов не имеется», — говорится в постановлении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

В предыдущих решениях суды ссылались на статью 36 Закона «О президенте РК», согласно которой Назарбаева не может быть наказан за действия, связанные с исполнением им полномочий президента. Бывшего главу государства можно привлечь к ответственности только за государственную измену.