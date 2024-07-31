18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.37
514.97
5.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
30.07.2024, 19:27

Банки ждут проверки из-за персональных данных казахстанцев

Новости Казахстана 0 1

Банки Казахстана ждет аудит из-за личных данных граждан. Такие поправки хотят внести в правила по защите персональных данных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Дополнения в приказ министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности об утверждении правил опубликовали на портале "Открытые НПА".

Согласно новой редакции, в правила по защите персональных данных вносят два новых пункта. Первый гласит, что при обработке персональных данных собственник или оператор должен проводить аудит информационной безопасности не реже одного раз в год.

При этом аудит информационной безопасности банков второго уровня будут проводить в соответствии с требованиями банковского законодательства Казахстана.

Еще одно изменение звучит так: персональные данные, которые содержатся в электронных информационных ресурсах, должны храниться в серверном помещении или центре обработки данных, расположенном на территории Казахстана. При этом собственник или оператор обязаны принимать все меры по защите персональных данных.

Документ, разработанный Министерством цифрового развития, будет находиться на публичном обсуждении до 13 августа.

Напомним: утечка персональных данных казахстанцев стала настоящей проблемой в последние годы. Недавно глава КНБ Ермек Сагимбаев рассказал, что комитет расследует 10 уголовных дел по признакам совершения организованными группами преступлений против объектов критической информационно-коммуникационной инфраструктуры страны.

Наиболее трудным в ходе следствия по делам указанной категории является установление личности хакеров и источников атак.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…