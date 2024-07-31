Гены или воспитание: что формирует характер ребенка?

Что больше влияет на характер ребенка: наследственность, социальная среда или воспитание? Об этом Tengri Life поговорил с психологами, педагогами и родителями.

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В истории науки долгое время существовал спор, в котором боролись два противоположных полюса теории развития: биологический и социальный. В качестве примера биологического подхода можно привести теорию Ломброзо (преступниками рождаются), евгенику (улучшение наследственности путем искусственного отбора) или научный расизм (теория превосходства одной расы над другой). Но, как известно, ни один из этих подходов себя не оправдал, считает психолог Валерия Алимжанова.

"У современных исследователей существует мнение, что личность человека формируется под воздействием как природных, так и социальных факторов. Генетика, воспитание и социальная среда играют свою роль, но также важен и третий аспект - личный выбор и мотивация. Мы часто говорим о талантливых людях: "Мог, но не стал". Или наоборот: "Был ботаником, тихоней, в школе его никто не замечал, кто бы мог подумать, что он станет президентом банка". Каждый случай уникален, и только в конкретных условиях можно определить, какой именно фактор - генетика, социальная среда, личная воля или жизненные обстоятельства - сыграл ключевую роль в формировании личности и характера человека", - отметила специалист.

По словам психолога, генетика наибольшим образом влияет на физическую конституцию, по некоторым данным - до 98 процентов. Это может как способствовать успешности, так и накладывать ограничения, особенно в специфических видах спорта или искусства, таких как балет, где требуются определенные физические данные. Что касается творчества и интеллекта, влияние генетического фактора оценивается от 68 до 80 процентов.

"Мы можем говорить о генетических склонностях и предрасположенности к определенным видам деятельности, будь то творческие, технические или интеллектуальные направления. Однако генетика сама по себе не определяет достижения человека. Она становится значимым фактором только в совокупности с условиями и обстоятельствами жизни, включая культурную среду, воспитание, а также собственную волю, мотивацию и самодисциплину", - уверена Алимжанова.

Ей ближе подход, сформулированный бразильским клиническим психологом Амандой Рамос: "То, кем вы являетесь, не находится в фатальной зависимости от генов. Гены лишь дают вам потенциал. Человек может контролировать формирование и социальное функционирование собственной личности, это его собственный выбор".

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А вот мнения родителей по вопросу влияния генетики и воспитания на развитие личности ребенка разделились. Одни считают, что генетика играет ведущую роль, другие, напротив, отдают предпочтение воспитанию.

Так, многодетная мама четверых детей Елена убеждена, что воспитание и окружающая среда оказывают значительное влияние на формирование личности ребенка. По ее мнению, роль родителей, школы и общества является ключевой.

"Я считаю, что взрослые играют важнейшую роль в формировании личности ребенка. Их воспитательные методы, пример поведения, эмоциональная поддержка и общение с ребенком могут сильно повлиять на его развитие. Если говорить о моих детях, то все они абсолютно разные, несмотря на близкий возраст. Старшая дочь спокойная и любит рисовать, хотя ни я, ни муж этим не занимаемся. Сын очень активный, постоянно получает травмы, ничего не боится и унаследовал вкусовые предпочтения отца. Третья дочь любит танцевать, у нее творческая натура, она юмористка и душа компании, как и я. Младшая - хулиганка, лидер всей четверки, ставит всех на место", - поделилась своим опытом Елена.

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С другой стороны, школьный преподаватель и мама троих девочек Кристина больше полагается на генетику, считая, что она определяет 70 процентов характера, оставляя воспитанию лишь 30.

"У нас многонациональная семья. Старшая и младшая дочери похожи внешне и по характеру, а средняя совершенно другая, хотя у них одни родители. Например, старшая и младшая легко изучают языки: старшая знает три языка и учит еще два, а младшая как-то выучила английский, хотя ей всего шесть лет и никто ее этому не учил, причем английский язык у нее ведущий. А у средней с языками сложности", - поделилась Кристина.

По ее мнению, генетика играет важную роль, но какое сочетание факторов окажется решающим, предсказать невозможно.

"Генетика - это основа, на которую накладывается окружающая среда. Я сторонница гуманной педагогики, которая утверждает, что каждый человек приходит в этот мир со своей миссией и программой. Задача родителей - создать условия для роста, а не пытаться изменить природу ребенка. Мы не можем сделать из петуньи розу, но можем помочь ей раскрыть свой потенциал", — уверена преподаватель.

Каждый ребенок уникален, и, вероятно, истина лежит где-то посередине. А что по этому поводу думаете вы? Что, на ваш взгляд, играет большую роль в формировании характера ребенка: наследственность или воспитание?