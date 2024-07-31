Казахстанцы получат дополнительный выходной в августе: календарь

В августе 2024 года у казахстанцев с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных дней и 21 рабочий день. Tengri Life подготовили удобный календарь на месяц, который станет помощником в планировании отдыха.

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Казахстанцы получат дополнительный выходной в честь Дня Конституции, который ежегодно отмечается 30 августа. В этом году праздник выпадает на пятницу, поэтому жителей страны с пятидневным рабочим графиком ждут долгие выходные с 30 августа по 1 сентября.

Те, кто работает шесть дней в неделю, также смогут воспользоваться дополнительным выходным, а 31 августа в этом случае будет рабочим днем. В итоге казахстанцы, работающие по шестидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть в августе всего 5 дней.

Расписание выходных в августе 2024 года:

Пятидневная рабочая неделя:

30 августа, пятница - День Конституции, официальный выходной;

31 августа, суббота - обычный выходной;

1 сентября, воскресенье - обычный выходной.

Шестидневная рабочая неделя:

30 августа, пятница - День Конституции, официальный выходной;

31 августа, суббота - рабочий день;

1 сентября, воскресенье - обычный выходной.

В День Конституции по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты и выставки, посвященные истории и культуре Казахстана. Граждане принимают участие в различных акциях и флешмобах, организованных в честь этого важного дня.

Праздничные даты в августе

Кроме Дня Конституции, в августе Казахстан отмечает ряд других значимых дат:

4 августа (первое воскресенье августа) – День работников транспорта;

10 августа – День Абая;

11 августа (второе воскресенье августа) – День строителя;

18 августа – День пограничника;

25 августа (последнее воскресенье августа) – День шахтера;

29 августа – День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

К слову, с 2025 года в Казахстане будут отмечать новый праздник. 23 апреля станет важной датой в календаре – в этот день в стране планируется праздновать Национальный день книги. Подробнее – в материале.