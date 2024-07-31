Во сколько выступают казахстанцы на Олимпиаде-2024: расписание на 31 июля

Tengri Sport подготовил программу выступления спортсменов национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх в Париже в среду, 31 июля.

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11:30 Триатлон, личный зачет среди женщин. Выступит Екатерина Шабалина.

12:00 Стрельба из винтовки 50м из трех положений, квалификация среди мужчин. Выступят Ислам Сатпаев и Константин Малиновский.

14:16 Бокс, предварительный этап, 1/8 финала в весе до 57 килограмм среди мужчин. Махмуд Сабырхан выйдет на ринг против Jose Quiles Brotons (Испания).

18:00 Настольный теннис, одиночный разряд среди мужчин. Кирилл Герасименко сразится с Omar Assar (Египет).

20:30 Спортивная гимнастика, многоборье, финал среди мужчин. Казахстан представит Милад Карими.

00:36 1 августа Бокс, предварительный этап, 1/8 финала в весе до 75 килограмм среди женщин. Валентина Хальзова поборется с Atheyna Bibeichi Bylon (Панама).