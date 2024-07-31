Может ли Казахстан отказаться от доллара: мнение экспертов

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Как считает экономист, автор Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин, для Казахстана такой шаг был бы невыгодным.

"Сейчас в мире наблюдается процесс фрагментации. Появляются отдельные блоки стран, которые по тем или иным политическим и экономическим причинам пытаются изолироваться. Это происходит и по причине введения санкций со стороны западных стран, из-за чего нет возможности расплачиваться в долларах, евро или другой валюте, которая распространена по всему миру. Поэтому идет переход к альтернативным валютам, в том числе во взаиморасчетах, так как санкции "отключают" тебя от мировой финансовой системы", - сказал Айтказин корреспонденту Tengrinews.kz.

Между тем, напомнил эксперт, для Казахстана торговыми партнерами являются не только страны Евросоюза или ШОС, но и США.

"И все они предоставляют возможность расчетов в иностранной валюте, в том числе и в долларах. Поэтому добровольное отключение от этой системы выглядит для нас не очень выгодным. Кроме того, не нужно забывать о том, что у нас крупнейшие нефтегазовые проекты и соглашения о разделе продукции подразумевают расчеты в иностранной валюте. Исходя из этого, отказ от доллара на данном этапе непрактичен и крайне невыгоден для Казахстана", - отметил Айтказин.

Аналогичное мнение высказал и казахстанский финансовый эксперт Расул Рысмамбетов.

"Предложение отказа от доллара – оно не просчитанное по той причине, что 48-50 процентов мировой торговли осуществляется в долларах, и это самый большой объем. Понятно, что Россия и Беларусь находятся под санкциями и они хотят рассчитываться в какой-то другой валюте. К примеру, провести дедолларизацию в сторону юанизации. Однако для Казахстана, Китая и других стран, не находящихся под санкциями, такой отказ нелогичен. Мы свободно осуществляем торговлю в долларах. Российским и белорусским экспертам нужно понять, что торговля в долларах – это не идолопоклонничество перед США. Просто доллар – наиболее удобная валюта, к которой мы привыкли", - объяснил он.

По словам Рысмамбетова, даже другая валюта будет привязана к доллару.

"Другая валюта, которая будет вытеснять или конкурировать с долларом, должна в любом случае "зайти" на плечах доллара. И за такой валютой должна стоять очень сильная экономика, а экономика США - первая в мире. Вторая экономика в мире – это Китай, у которого большая часть внешнеторгового оборота в США. Это самые близкие торговые партнеры. Внутренняя валюта для расчетов ШОС может быть, но тогда в любом случае это будет юань, который так или иначе привязан к доллару. А мы будет привязаны не напрямую к доллару, а к юаню", - подчеркнул Рысмамбетов.

Как считает эксперт, в этом случае мы просто перейдем "на уровень ниже".