Китайские ученые прояснили происхождение казахов и назвали четыре наиболее близких к ним народа

Китайские генетики проанализировали ДНК более чем 200 этнических казахов, которые проживают в Синьцзяне. Ученые пришли к выводу, что казахская популяция сформировалась примерно к позднему Средневековью в результате нескольких волн смешения четырех предковых групп. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution, передает Tengri Life со ссылкой на N + 1 .

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Чтобы прояснить историю формирования казахской популяции, Сюй Шухуа из Фуданьского университета совместно с коллегами проанализировал 241 геном представителей этого этноса, проживающих на территории Синьцзяна.

Прошлые исследования, основанные на анализе однородительских маркеров (митохондриальной ДНК и последовательностей Y-хромосом), показывали, что в генофонде казахов присутствуют как линии, связанные с популяциями Восточной Евразии, так и Западной. Это подтверждало, что казахская популяция сложилась в результате смешения генетически далеких друг от друга предковых групп.

Новый анализ показал, что на графике главных компонент казахская популяция располагается между кластерами популяций из Западной Европы, Центральной Азии и Сибири, Восточной и Южной Азии. При этом немного ближе она оказалась к популяциям Сибири и Восточной Азии.

Сравнив генетические дистанции между различными популяциями, ученые пришли к выводу, что к казахам наиболее близки уйгуры, калмыки, хазарейцы и эвены.

Затем ученые смоделировали происхождение казахской популяции из различных предковых групп. На уровне четырех предковых компонент генофонд синьцзянских казахов можно сложить из популяций Восточной Азии (около 39,7 процента), Западной Евразии (примерно 28,6 процента), Сибири (около 23,6 процента) и Южной Азии (примерно 8,1 процента).

По мнению исследователей, вероятно, между собой сначала смешались популяции с восточноазиатским и сибирским происхождением, а популяции с западноевразийским происхождением - с южноазиатским. После чего эти смешанные группы, сокращенно обозначаемые EEA и WEA соответственно, обменивались генами друг с другом, сформировав генофонд современных казахов.

Ученые рассчитали, что произошло как минимум три волны смешения между популяциями с преимущественно восточным (EEA) и западным (WEA) происхождением. Первая волна произошла примерно 121 поколение назад, то есть приблизительно 3150 лет назад. Это смешение характеризовалось тем, что приблизительно на 6,4 человека с восточным происхождением приходилось примерно 3,6 человека с западным происхождением.

При этом мужчины чаще были западного происхождения, а женщины - восточного. Возможно, эта волна смешения связана с проникновением в регион степных скотоводов, которые, среди прочего, принесли в Южную Азию индоарийские языки.

Вторая волна смешения произошла примерно 38 поколений назад, то есть приблизительно около 891 года нашей эры. На этом этапе потомки первой волны смешались с популяцией западного происхождения в соотношении 5,1 к 4,9. Возможно, это результат миграции тюркских племен в западном направлении, причем во время этой волны, по-видимому, в основном тюркские мужчины смешивались с женщинами западного происхождения.

Третья волна произошла около 23 поколений назад, то есть около 1326 года нашей эры - во времена существования Монгольской империи. Этот этап характеризовался тем, мужчины, которые были потомками второй волны смешения, в основном смешивались с женщинами восточного происхождения.