18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.37
514.97
5.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
31.07.2024, 09:11

У должников по налогу на транспорт начали забирать автомобили

Новости Казахстана 0 1

Судебные исполнители совместно с полицией Алматы выявляют водителей с долгами по налогу на транспорт и забирают их авто на штрафстоянки. Сколько должников уже обнаружено, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images
Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images

Уплачивать налог на транспорт – обязанность каждого автовладельца в Казахстане. 1 апреля был последний день, когда его нужно было уплатить, чтобы избежать штрафов и пени. Однако, как выяснилось, далеко не все казахстанцы ответственно подошли к этому вопросу – многие так и не заплатили за свое авто.

В связи с этим, как сообщают в Департаменте государственных доходов (ДГД) по городу Алматы, Департамент полиции по городу Алматы и Региональная палата частных судебных исполнителей (ЧСИ) начали оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер", в рамках которого они выявляют на дорогах должников и забирают их автомобили.

"Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности", – сообщили в ДГД по городу Алматы

С начала проверок полицейские и частные судебные исполнители смогли взыскать долги с 71 автовладельца на общую сумму 31,6 миллиона тенге. Другим гражданам, у которых также есть задолженность по транспортному налогу, представители ДГД рекомендуют оплатить его в ближайшее время, чтобы избежать изъятия своего транспортного средства.

Проверить наличие налоговой задолженности можно в онлайн-режиме на сайте "Электронного правительства", с помощью интернет-ресурсов Комитета государственных доходов или мобильного банкинга.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…