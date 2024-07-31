У должников по налогу на транспорт начали забирать автомобили

Судебные исполнители совместно с полицией Алматы выявляют водителей с долгами по налогу на транспорт и забирают их авто на штрафстоянки. Сколько должников уже обнаружено, узнали журналисты NUR.KZ.

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Уплачивать налог на транспорт – обязанность каждого автовладельца в Казахстане. 1 апреля был последний день, когда его нужно было уплатить, чтобы избежать штрафов и пени. Однако, как выяснилось, далеко не все казахстанцы ответственно подошли к этому вопросу – многие так и не заплатили за свое авто.

В связи с этим, как сообщают в Департаменте государственных доходов (ДГД) по городу Алматы, Департамент полиции по городу Алматы и Региональная палата частных судебных исполнителей (ЧСИ) начали оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер", в рамках которого они выявляют на дорогах должников и забирают их автомобили.

"Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности", – сообщили в ДГД по городу Алматы

С начала проверок полицейские и частные судебные исполнители смогли взыскать долги с 71 автовладельца на общую сумму 31,6 миллиона тенге. Другим гражданам, у которых также есть задолженность по транспортному налогу, представители ДГД рекомендуют оплатить его в ближайшее время, чтобы избежать изъятия своего транспортного средства.

Проверить наличие налоговой задолженности можно в онлайн-режиме на сайте "Электронного правительства", с помощью интернет-ресурсов Комитета государственных доходов или мобильного банкинга.