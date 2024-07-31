2% кешбэка смогут получать казахстанцы при оплате покупок

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«Физическое лицо-покупатель при оплате безналичным или наличным способом и при получении фискального чека сканирует штрих-код в специальном мобильном приложении и получает вознаграждения «Salyq кэшбэк» в размере 2% от суммы покупки на лицевой счет в мобильном приложении», - говорится в сообщении на официальном сайте минфина.

Комитет госдоходов МФ РК запускает пилотный проект «Salyq кэшбэк» с 15 августа до конца 2024 года по выплате вознаграждения по сканированным фискальным чекам контрольно-кассовыхмашин (ККМ) от микро и малого бизнеса.

На I этапе пилотный проект реализуется в Cемее, через оператора ТОО «Amiankz», и Аккольском районе Акмолинской области - через оператора ТОО «Вайпоинг».