2% кешбэка смогут получать казахстанцы при оплате покупок

Алматы. 31 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Проконтролировать выдачу фискальных чеков микро- и малым бизнесом Казахстана за 2% вознаграждения покупателю намерен комитет государственных доходов министерства финансов (МФ).
«Физическое лицо-покупатель при оплате безналичным или наличным способом и при получении фискального чека сканирует штрих-код в специальном мобильном приложении и получает вознаграждения «Salyq кэшбэк» в размере 2% от суммы покупки на лицевой счет в мобильном приложении», - говорится в сообщении на официальном сайте минфина.
Комитет госдоходов МФ РК запускает пилотный проект «Salyq кэшбэк» с 15 августа до конца 2024 года по выплате вознаграждения по сканированным фискальным чекам контрольно-кассовыхмашин (ККМ) от микро и малого бизнеса.
На I этапе пилотный проект реализуется в Cемее, через оператора ТОО «Amiankz», и Аккольском районе Акмолинской области - через оператора ТОО «Вайпоинг».
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