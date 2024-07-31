Димаш Кудайберген сделал заявление о детях

Фото: instagram/kudaibergenov.dimash

"Как посол доброй воли Международной организации по миграции, я хочу обратиться к родителям, педагогам, опекунам и всем взрослым, ответственным за детей, их благополучие и безопасность", - начал свою речь Димаш Кудайберген.

"Когда мы думаем о торговле детьми и их эксплуатации, мы часто представляем себе детей из неблагополучных семей или тех, кто живет на улице. Однако сегодня торговля детьми может принимать самые разные формы. В наше время многие из нас проводят все больше и больше времени в Интернете. Некоторые преступники пытаются вербовать детей через социальные сети или игровые платформы. Учитывая это, возникает вопрос: что мы, взрослые, можем сделать, чтобы предотвратить торговлю детьми в цифровом пространстве? Поговорите со своими детьми о рисках, связанных с общением с незнакомцами в цифровом мире", - попросил Димаш.

Далее он дал советы, касающиеся безопасности детей:

"Обсудите с детьми важность того, чтобы они не делали фото и видео и не делились ими с незнакомцами. Торговцы могут использовать их для сохранения контроля над жертвами, угрожая распространить их. И самое главное - установите доверительные отношения со своими детьми. Установление доверия необходимо для того, чтобы ребенок всегда мог обратиться к вам с вопросом или за поддержкой", - подчеркнул певец и посол доброй воли.

Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане напомнил, что в стране действует телефон доверия 116 16. Если вы являетесь жертвой незаконного лишения свободы, похищения и прочих преступлений, а также если вы владеете информацией о том, что человек находится в беде и нуждается в помощи, вы можете позвонить по этому телефону.

Напомним, 5 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О противодействии торговле людьми", предусматривающий уголовное преследование за такие преступления, как похищение человека, незаконное лишение его свободы, торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними, вовлечение в занятие проституцией.