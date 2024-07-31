18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.37
514.97
5.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
31.07.2024, 13:31

Димаш Кудайберген сделал заявление о детях

Новости Казахстана 0 1

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген записал видео на английском языке, передает Tengrinews.kz.

Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Фото: instagram/kudaibergenov.dimash

"Как посол доброй воли Международной организации по миграции, я хочу обратиться к родителям, педагогам, опекунам и всем взрослым, ответственным за детей, их благополучие и безопасность", - начал свою речь Димаш Кудайберген.

"Когда мы думаем о торговле детьми и их эксплуатации, мы часто представляем себе детей из неблагополучных семей или тех, кто живет на улице. Однако сегодня торговля детьми может принимать самые разные формы. В наше время многие из нас проводят все больше и больше времени в Интернете. Некоторые преступники пытаются вербовать детей через социальные сети или игровые платформы. Учитывая это, возникает вопрос: что мы, взрослые, можем сделать, чтобы предотвратить торговлю детьми в цифровом пространстве? Поговорите со своими детьми о рисках, связанных с общением с незнакомцами в цифровом мире", - попросил Димаш.

Далее он дал советы, касающиеся безопасности детей:

"Обсудите с детьми важность того, чтобы они не делали фото и видео и не делились ими с незнакомцами. Торговцы могут использовать их для сохранения контроля над жертвами, угрожая распространить их. И самое главное - установите доверительные отношения со своими детьми. Установление доверия необходимо для того, чтобы ребенок всегда мог обратиться к вам с вопросом или за поддержкой", - подчеркнул певец и посол доброй воли.

Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане напомнил, что в стране действует телефон доверия 116 16. Если вы являетесь жертвой незаконного лишения свободы, похищения и прочих преступлений, а также если вы владеете информацией о том, что человек находится в беде и нуждается в помощи, вы можете позвонить по этому телефону.

Напомним, 5 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О противодействии торговле людьми", предусматривающий уголовное преследование за такие преступления, как похищение человека, незаконное лишение его свободы, торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними, вовлечение в занятие проституцией.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…