Прожиточный минимум изменился

По сравнению с июнем это на 0,2% меньше. Но если рассмотреть динамику за год (к июлю 2023 года), то заметно увеличение на 4,6%.

Из данных Бюро нацстатистики видно, что прожиточный минимум для мужчин старше 18 лет (61 573 тенге в месяц) выше на 26%, чем для женщин (48 882 тенге).

Для пенсионеров и пожилых людей уровень достиг 48 389 тенге, для детей в возрасте до 14 лет – 41 395 тенге, для юношей 14-17 лет – 65 361 тенге, а девушек – 50 081 тенге.

Также прожиточный минимум отличается по регионам.

Наибольший показатель остается в Мангистауской области – 63 503 тенге. Далее следуют Астана – 56 867 тенге, Восточно-Казахстанская область – 55 050 тенге, Алматы – 54 949 тенге, области Ұлытау – 52 639 тенге, Алматинская – 52 329 тенге, Абай – 51 686 тенге.

В Акмолинской области прожиточный минимум составил 51 384 тенге, Северо-Казахстанской – 51 205 тенге, Павлодарской – 51 013 тенге, Карагандинской – 50 393 тенге, а в Шымкенте – 50 305 тенге.

Далее следуют Костанайская – 49 836 тенге, Жетісу – 49 651 тенге, Атырауская – 48 518 тенге, Жамбылская – 48 079 тенге, и Западно-Казахстанская области – 48 027 тенге.

Наименьшие уровни остаются в Актюбинской – 47 030 тенге, Кызылординской – 46 155 тенге, и Туркестанской областях – 45 169 тенге.

Справка

Прожиточный минимум равен минимальной потребительской корзине, в которую входят продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека. Сюда входят 43 наименования продуктов (55% от общей суммы), в том числе мясные, рыбные, молочные, масложировые, хлебные, плодоовощные, их виды, яйца, сахар, чай, специи и др. На непродовольственные товары и услуги доля расчета установлена в размере 45% от всей суммы прожиточного минимума.