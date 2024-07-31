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31.07.2024, 15:50

200 тысяч банковских операций попали под подозрение в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Генпрокурор Берик Асылов заявил, что в стране проверяют свыше 200 тыс. подозрительных банковских транзакций и контракты по крупным месторождениям, сообщает NUR.KZ со ссылкой на информационный портал Kazpravda.kz.

Иллюстративное фото: istockphoto
Иллюстративное фото: istockphoto
В интервью информационному порталу Берик Асылов рассказал о работе по возврату незаконно приобретенных активов. Он напомнил, что для этого был создан Комитет по возврату активов.
 
По словам Асылова, в 2024 го­ду государству возвращены активы на сумму 325 млрд тенге, изъято 513 тыс. гектаров незаконно приобретенных земельных участков. Впервые судом удовлетворен в полном объеме иск комитета о необъяснимом богатстве на сумму 5,5 млрд тенге и возврате ювелирных и культурных ценностей на 400 млн тенге.

Генпрокурор рассказал, что Казахстану были возвращены отели, офисные здания, рестораны, бизнес-центры, земельные участки в элитных районах крупных городов, рынки, железнодорожная инфраструктура, дорогостоящие ювелирные изделия и другое имущество.

"Сейчас Комитет по возврату активов проводит анализ по сотне объектов движимого и недвижимого имущества в Казахстане и за рубежом. Изучается происхождение ценных бумаг на миллионы долларов США, а также свыше 200 тыс. подозрительных банковских транзакций и контракты по десяткам крупных месторождений в стране. Проверяется законность источников происхождения активов по конкретным предприятиям и имуществу", - заявил Асылов.

Он добавил, что Казахстан в этой работе поддержали представители международных организаций, в том числе ОБСЕ.

"Важно подчеркнуть, что незаконная концентрация экономических ресурсов узким кругом лиц являлась главным препятствием развития свободной экономики страны", - добавил Берик Асылов.

Накануне стало известно, что по иску прокуратуры государству возвращен Дворец спорта в Шымкенте (в настоящее время Ледовый дворец). Решение суда уже вступило в законную силу.

До этого судом был удовлетворен иск прокуратуры Талдыкоргана о признании незаконным предоставления частному лицу 74 га земель Парка ветеранов и возврате их в государственную собственность.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

Напомним, в январе 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил проверить факты вывода капитала за рубеж. Позже в Нацбанке озвучили меры, которые приняли в связи с поручением президента.

В феврале того же года президент на расширенном заседании правительства дал кабмину два месяца, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

В апреле 2023 года в правительстве озвучили предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны. В мае стало известно, что в Казахстане появится ведомство по возврату незаконно выведенных активов.

Следом была создана комиссия по возврату незаконно вывезенных из Казахстана денег. Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

Также стало известно, что в Казахстане планируют создать отдельную компанию для управления возвращенными активами. В начале октября 2023 года президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов и дал конкретные поручения.

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