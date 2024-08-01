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31.07.2024, 19:40

В Казахстане стало больше импортных авто

Новости Казахстана 0 1

Китайские автомобили лидируют по объему импорта, опережая японские и корейские, сообщают аналитики ForteBank, передает LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

За пять месяцев 2024 года Казахстан импортировал 58,5 тыс. авто. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года данный показатель вырос в 4,3 раза.

Доля машин из Китая значительно выросла – с 31% до 46%, а объем ввоза достиг 27 тыс. единиц по сравнению с 16,6 тыс. единиц за аналогичный период прошлого года.

Япония и Корея сохраняют свои позиции.

Япония и Корея продолжают оставаться в топ-5 поставщиков машин в Казахстан, увеличив долю до 15% и 9% соответственно.

Средняя стоимость импортируемых автомобилей:

  • Япония – $35 тыс.
  • Китай – $13 тыс.

Цены на китайские машины снизились на $5 тыс. в 2024 году, тогда как японские транспортные средства за этот период подорожали на $1 тыс. Однако снижение стоимости не оказало существенного влияния на спрос.

В 2024 году было импортировано 14 итальянских автотранспортных средств, средняя импортная стоимость которых – $175 тыс.

Электромобили

За пять месяцев 2021 года было ввезено 97 электроавтомобилей, а в 2024 году – более 1 тыс., что составило около 2% от общего импорта. 96% импорта приходится на Китай.

Несмотря на быстрый рост, доля данных машин в Казахстане существенно отстает от мировой торговли, где она достигла 16%, увеличившись с 1,5% в 2018 году.

"Интересно, как скажется новость о решении автопроизводителя Zeekr блокировать машины, находящиеся за пределами Китая, в странах без официального представительства. В Казахстане транспортные средства этой марки можно приобрести официально, поэтому до конца года можно будет оценить масштабы серого импорта этих автомобилей", – высказались аналитики финструктуры.

Инфографика: ForteBank

Инфографика: ForteBank

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