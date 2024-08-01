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31.07.2024, 20:53

Кабель упал во двор жилого дома и убил ребенка в Алматинской области

Новости Казахстана 0 1

В Алматинской области расследуют гибель малолетнего ребенка, который скончался после удара током, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В редакцию Tengrinews.kz обратились читатели, сообщив о несчастном случае, произошедшем в селе Шырганак Кегенского района. Отмечается, что 29 июля этого года во время выполнения работ сотрудниками АО "Казахтелеком" вблизи линии электропередач произошел схлест сетевого кабеля связи и проводов. В результате кабель упал во двор частного жилого дома.

"В этот момент во дворе играли дети. Один из них, родившийся 11 октября 2022 года, увидев упавший провод, схватил его рукой и был насмерть поражен электрическим током", - говорится в информации, отправленной читателями Tengrinews.kz на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области подтвердили факт гибели малолетнего мальчика.

"Сотрудники полиции Кегенского района начали расследование уголовного дела по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в исследовании всех обстоятельств происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В пресс-службе АО "Казахтелеком" сообщили, что виновных в трагедии привлекут к ответственности.

"Вопросы безопасности и охраны труда являются приоритетными для компании. Мы придерживаемся нулевой терпимости к нарушениям техники безопасности и заверяем, что все виновные в данной трагедии будут привлечены к ответственности. В настоящее время на месте несчастного случая органами внутренних дел ведутся следственные мероприятия, выясняются обстоятельства и лицо, допустившее обрыв кабеля электропередач. Компания наравне со всеми заинтересованными сторонами в ожидании предварительного заключения. (...) АО "Казахтелеком" выражает искренние соболезнования родным и близким мальчика", - сообщили в пресс-службе "Казахтелекома".

По официальным данным, компания окажет всестороннюю помощь, включая материальную, семье погибшего ребенка.

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