Во сколько выступают казахстанцы на Олимпиаде-2024: расписание на 1 августа

Tengri Sport подготовил программу выступления спортсменов национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх в Париже в четверг, 1 августа.

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12:43 Стрельба из лука, одиночный разряд среди мужчин. Даулеткелды Жанбырбай сразится с Jorge Enriquez (Колумбия).

13:00 Дзюдо, 1/16 финала в весе до 100 килограмм среди мужчин. Нурлыхан Шархан поборется с Toma Nikiforov (Бельгия).

15:00 Стрельба из винтовки 50м из трех положений (женщины). Честь Казахстана будут отстаивать Арина Алтухова и Александра Ле.

18:30 Бокс, предварительный этап, 1/8 финала в весе до 50 килограмм среди женщин. Назым Кызайбай сразится с Caroline Barbosa de Almeida (Бразилия).

20:54 Бокс, четвертьфинал в весе до 92 килограммов среди мужчин. Айбек Оралбай сразится с Loren Berto Alfonso Dominguez (Азербайджан).

21:19 Стрельба из лука, 1/32 финала, одиночный разряд среди мужчин. Александр Еременко выступит против Baptiste Addis (Франция).

00:20 (2 августа) Бокс, четвертьфинал в весе до 63,5 килограмма среди мужчин. Мухамедсабыр Базарбай Уулу поборется с Lasha Guruli (Грузия).

Напомним, вчера, 31 июля, члены сборной Казахстана Ислам Сатпаев и Константин Малиновский выступили в квалификации соревнований по стрельбе из винтовки из трех положений. Оба казахстанца не смогли войти в топ-8 и выйти в финал соревнований. Сатпаев набрал 588-24x очка (18-е место), а Малиновский - 586-29x очков (25-е место). Отметим, что Ислам Сатпаев уже принес сборной Казахстана бронзовую медаль в стрельбе из винтовки в дисциплине микст. Награда стала первой для национальной команды на Олимпиаде в Париже.

Представитель сборной Казахстана по стендовой стрельбе Мария Дмитриенко не смогла выйти в финал. Мария набрала 120 очков и до окончания соревнований потеряла шансы войти в топ-6. Тем не менее казахстанка обошла олимпийскую чемпионку по стрельбе: рекордсменка мира Зузана Рехак-Штефечекова из Словакии набрала 117 очков и также не смогла пробиться дальше.

Лидер сборной Казахстана по триатлону Екатерина Шабалина снялась на втором этапе соревнований. 26-летняя казахстанка на первом этапе триатлона успешно проплыла полтора километра, но во время первой половины велоэтапа прекратила борьбу.

Лидер сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко провел матч в 1/8 финала против Омара Ассар из Египта. Первые два сета казахстанец взял всего за 14 минут (11:8; 11:6). В третьем и четвертом сетах сопернику удалось довести дело до тай-брейка и победить 12:10. В пятом сете египтянин вновь был немного сильнее (11:9), а решающий сет Ассар выиграл со счетом 11:3.