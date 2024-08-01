Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на некоторые тарифы

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В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в компании Tele2/Altel признали факт удорожания, однако заверили, что резкого скачка цен не произошло.

"Оператор Tele2/Altel действительно изменил цены на некоторые тарифы, но хотим отметить, что повышение тарифов не подразумевает резкого скачка цен и тем более не достигнет показателей, указанных в запросе (70 процентов - прим.). Это вынужденная мера, обусловленная ростом затрат на развитие и модернизацию наших сетей, их обслуживание и ремонт. На стоимость тарифов также влияют внешние факторы, такие как инфляция и увеличение налоговой нагрузки", - говорится в ответе оператора.

В компании также считают, что пересмотр абонентской платы на некоторых тарифных планах позволит им поддерживать стабильность предоставляемых сервисов.

"Благодаря этому клиенты смогут получать передовые и надежные услуги (...) Список тарифов, претерпевших изменения по цене и наполнению, можно найти на официальных сайтах компании в разделе "Новости", - добавили в компании.

В свою очередь, в АО "Кселл" сообщили, что с 13 августа планируется корректировка стоимости линейки "Безлимит", состоящей из четырех тарифов. Повышение коснется только двух из них, которые, по данным компании, используют лишь 2 процента абонентов от общего количества.

"Среднее увеличение стоимости ожидается на уровне 22,5 процента. Данная линейка была запущена в начале 2021 года, и с тех пор тарифы не менялись. Рыночная стоимость аналогичных тарифов в настоящее время выше в среднем на 38 процентов. Корректировке тарифов способствовали: рост уровня инфляции — за 4 года 54,7 процента, обменного курса валют — за 4 года 16,7 процента, увеличение объемов инвестиций — за 4 года 322,4 миллиарда тенге, а также рост потребляемого трафика — за 4 года на 145 процентов", - сказано в ответе компании.

В компании Beeline, в свою очередь, сообщили, что последнее оповещение об изменении цен их абоненты получали в декабре 2023 года. При этом важно учитывать, что стоимость услуг связи не меняется для всех абонентов одновременно, подчеркнули там.