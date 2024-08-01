Казахстанские операторы связи заявили о повышении цен на некоторые тарифы

Казахстанские операторы связи повышают цены на некоторые тарифы. Причины повышения выяснял корреспондент Tengrinews.kz.
В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в компании Tele2/Altel признали факт удорожания, однако заверили, что резкого скачка цен не произошло.
"Оператор Tele2/Altel действительно изменил цены на некоторые тарифы, но хотим отметить, что повышение тарифов не подразумевает резкого скачка цен и тем более не достигнет показателей, указанных в запросе (70 процентов - прим.). Это вынужденная мера, обусловленная ростом затрат на развитие и модернизацию наших сетей, их обслуживание и ремонт. На стоимость тарифов также влияют внешние факторы, такие как инфляция и увеличение налоговой нагрузки", - говорится в ответе оператора.
В компании также считают, что пересмотр абонентской платы на некоторых тарифных планах позволит им поддерживать стабильность предоставляемых сервисов.
"Благодаря этому клиенты смогут получать передовые и надежные услуги (...) Список тарифов, претерпевших изменения по цене и наполнению, можно найти на официальных сайтах компании в разделе "Новости", - добавили в компании.
В свою очередь, в АО "Кселл" сообщили, что с 13 августа планируется корректировка стоимости линейки "Безлимит", состоящей из четырех тарифов. Повышение коснется только двух из них, которые, по данным компании, используют лишь 2 процента абонентов от общего количества.
"Среднее увеличение стоимости ожидается на уровне 22,5 процента. Данная линейка была запущена в начале 2021 года, и с тех пор тарифы не менялись. Рыночная стоимость аналогичных тарифов в настоящее время выше в среднем на 38 процентов. Корректировке тарифов способствовали: рост уровня инфляции — за 4 года 54,7 процента, обменного курса валют — за 4 года 16,7 процента, увеличение объемов инвестиций — за 4 года 322,4 миллиарда тенге, а также рост потребляемого трафика — за 4 года на 145 процентов", - сказано в ответе компании.
В компании Beeline, в свою очередь, сообщили, что последнее оповещение об изменении цен их абоненты получали в декабре 2023 года. При этом важно учитывать, что стоимость услуг связи не меняется для всех абонентов одновременно, подчеркнули там.
"Пересматривают самые старые тарифные планы, чья стоимость не соответствует рыночным расходам компании на организацию связи. А если абонентов не устраивают новые условия тарифного плана, то наши сотрудники помогают с выбором нового, более подходящего. К сожалению, стоимость услуг связи не может оставаться неизменной. Существует множество факторов, которые влияют на ценообразование: объемы потребления услуг, стоимость телекоммуникационного оборудования, курс валюты, девальвация, инфляция и так далее", - отметили в компании.
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