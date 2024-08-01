18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.71
511.74
5.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
01.08.2024, 09:19

10 млн тенге предлагают желающим переехать в Костанайскую область врачам

Новости Казахстана 0 1

10 млн тенге подъемных предлагают врачам в Костанайской области, передает «Голос народа» со ссылкой на Kazinform.

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

Дефицит врачебных кадров в регионе составляет 249 врачей и 301 средний медицинский работник. На сегодняшний день государственной системе здравоохранения Костанайской области числятся более 14 тыс сотрудников, в том числе 2 тыс врачей и 6 тыс средних медицинских работников.

«Почти 13,3 % (259) врачебного состава и 7,7 % (469) среднего медицинского персонала пенсионного возраста, что дополнительно усугубляет работу медицинских организаций. Наиболее острый дефицит имеется по таким врачебным специальностям: терапия – 33, акушерство и гинекология ‒ 19, педиатрия – 16, фтизиатрия – 12, онкология – 9, офтальмология – 9, невропатология ‒ 10, психиатрия – 11, анестезиология и реаниматология – 6, кардиология – 3, неонатология ‒ 3», ‒ рассказал руководитель облздрава Данияр Джандаев.

Чтобы снизить дефицит, управлением здравоохранения принимаются меры для привлечения врачей в регион. В текущем году в область прибыл 401 медицинский работник, 88 врачей, 313 ‒ средний медицинский персонал.

Для прибывающих врачей предусмотрены выплаты подъемных за счет средств областного бюджета в размере 3,5 млн тенге в городскую местность, в сельскую местность 5 млн тенге с отработкой 7 лет.

Для дополнительной популяризации и привлечения специалистов, в 2023 году облздрав принял решение об увеличении подъемных выплат в размере 10 млн тенге для остродефицитных специалистов, таких как: аллероголог, ревматолог, иммунолог, реабилитолог.

«Чтобы снизить дефицит, нами предпринимаются меры, такие как участие в ярмарках вакансий, проводимых медицинскими вузами для привлечения молодых специалистов на работу, внедрение дифференцированной оплаты труда, увеличение государственного образовательного заказа за счет средств областного бюджета по подготовке медицинских кадров в резидентуре, решение вопроса по жилью», ‒ отметил Данияр Джандаев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…