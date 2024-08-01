10 млн тенге предлагают желающим переехать в Костанайскую область врачам

10 млн тенге подъемных предлагают врачам в Костанайской области, передает « Голос народа » со ссылкой на Kazinform.

Фото: Голос народа

Дефицит врачебных кадров в регионе составляет 249 врачей и 301 средний медицинский работник. На сегодняшний день государственной системе здравоохранения Костанайской области числятся более 14 тыс сотрудников, в том числе 2 тыс врачей и 6 тыс средних медицинских работников.

«Почти 13,3 % (259) врачебного состава и 7,7 % (469) среднего медицинского персонала пенсионного возраста, что дополнительно усугубляет работу медицинских организаций. Наиболее острый дефицит имеется по таким врачебным специальностям: терапия – 33, акушерство и гинекология ‒ 19, педиатрия – 16, фтизиатрия – 12, онкология – 9, офтальмология – 9, невропатология ‒ 10, психиатрия – 11, анестезиология и реаниматология – 6, кардиология – 3, неонатология ‒ 3», ‒ рассказал руководитель облздрава Данияр Джандаев.

Чтобы снизить дефицит, управлением здравоохранения принимаются меры для привлечения врачей в регион. В текущем году в область прибыл 401 медицинский работник, 88 врачей, 313 ‒ средний медицинский персонал.

Для прибывающих врачей предусмотрены выплаты подъемных за счет средств областного бюджета в размере 3,5 млн тенге в городскую местность, в сельскую местность 5 млн тенге с отработкой 7 лет.

Для дополнительной популяризации и привлечения специалистов, в 2023 году облздрав принял решение об увеличении подъемных выплат в размере 10 млн тенге для остродефицитных специалистов, таких как: аллероголог, ревматолог, иммунолог, реабилитолог.