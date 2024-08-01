Право на проверки: как штрафуют бизнес в Казахстане

В ответ на запрос редакции в Комитете госдоходов рассказали, что за отчетный период проведено 4 387 комплексных и тематических налоговых проверок. Из них 3 496 приходится на субъекты МСБ, где сумма дополнительных начислений налогов и пени составила 15,08 млрд тенге, сумма штрафов – 40 млн тенге.

"3 077 проверок, или 88%, инициированы самими налогоплательщиками (ликвидационные проверки и проверки по возврату НДС)", – добавили в КГД.

В ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с вопросами методологического характера по основным налогам (КПН и НДС), взаиморасчетами с неблагонадежными налогоплательщиками, начислением налога на фонд оплаты труда.

Вместе с тем сообщается, что чаще всего среди МСБ проверяли тех, кто работает в оптовой и розничной торговле (1 862 проверки). По ним доначислено налогов и пени на 5 млрд тенге.

Строительство – 234 проверки, доначислено 1,4 млрд тенге.

Обрабатывающая промышленность – 209 проверок, доначислено 422 млн тенге.

Транспорт и складирование, предоставление прочих услуг – 155 проверок, доначислено 6,4 млрд тенге.

В КГД также перечислили LS регионы, где чаще всего проводился мониторинг:

Алматы – 947 проверок, доначислено налогов и пени 10,2 млрд тенге;

Астана – 633 проверки, доначислено налогов и пени 405 млн тенге;

Костанайская область – 281 проверка, доначислено 239 млн тенге;

Карагандинская область – 231 проверка, доначислено 416 млн тенге.

Между тем в ответ на запрос редакции в Генеральной прокуратуре сообщили, что с начала года зарегистрировано 21 942 проверки в отношении малого предпринимательства и 3 907 – среднего бизнеса.

"Из них из числа завершенных проверок (18 947) нарушения установлены в отношении субъектов малого предпринимательства – 10 902, среднего – 1 765", – озвучили цифры в надзорном ведомстве.

Вместе с тем с LS поделились данными, сколько нарушений было выявлено в каждом регионе:

1 665 – в Алматы;

1 499 – в Туркестанской области;

1 263 – в Алматинской области;

914 – в Астане;

859 – в Шымкенте;

646 – в Костанайской области;

597 – в Карагандинской области;

550 – в Мангистауской области;

537 – в Акмолинской области;

493 – в Кызылординской области;

479 – в ЗКО;

463 – в области Жетісу;

458 – в Актюбинской области;

429 – в области Абай;

407 – в Жамбылской области;

395 – в ВКО;

336 – в Павлодарской области;

292 – в СКО;

204 – в Атырауской области;

181 – в области Ұлытау.

В надзорном органе добавили, что наибольшее количество проверок МСБ проведено в сфере налогов – 8 443. Также мониторили соблюдение трудового законодательства и занятости населения (2 524).

Кроме того, были проведены проверки состояния антитеррористической защиты объектов (1 885), санитарно-эпидемиологического благополучия населения (1 739), использования и охраны земель (1 344).