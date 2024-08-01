Право на проверки: как штрафуют бизнес в Казахстане

В Казахстане с начала этого года отменен мораторий на проверки МСБ. LS узнал, кого в стране уже успели оштрафовать.
В ответ на запрос редакции в Комитете госдоходов рассказали, что за отчетный период проведено 4 387 комплексных и тематических налоговых проверок. Из них 3 496 приходится на субъекты МСБ, где сумма дополнительных начислений налогов и пени составила 15,08 млрд тенге, сумма штрафов – 40 млн тенге.
"3 077 проверок, или 88%, инициированы самими налогоплательщиками (ликвидационные проверки и проверки по возврату НДС)", – добавили в КГД.
В ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с вопросами методологического характера по основным налогам (КПН и НДС), взаиморасчетами с неблагонадежными налогоплательщиками, начислением налога на фонд оплаты труда.
Вместе с тем сообщается, что чаще всего среди МСБ проверяли тех, кто работает в оптовой и розничной торговле (1 862 проверки). По ним доначислено налогов и пени на 5 млрд тенге.
Строительство – 234 проверки, доначислено 1,4 млрд тенге.
Обрабатывающая промышленность – 209 проверок, доначислено 422 млн тенге.
Транспорт и складирование, предоставление прочих услуг – 155 проверок, доначислено 6,4 млрд тенге.
В КГД также перечислили LS регионы, где чаще всего проводился мониторинг:
Между тем в ответ на запрос редакции в Генеральной прокуратуре сообщили, что с начала года зарегистрировано 21 942 проверки в отношении малого предпринимательства и 3 907 – среднего бизнеса.
"Из них из числа завершенных проверок (18 947) нарушения установлены в отношении субъектов малого предпринимательства – 10 902, среднего – 1 765", – озвучили цифры в надзорном ведомстве.
Вместе с тем с LS поделились данными, сколько нарушений было выявлено в каждом регионе:
В надзорном органе добавили, что наибольшее количество проверок МСБ проведено в сфере налогов – 8 443. Также мониторили соблюдение трудового законодательства и занятости населения (2 524).
Кроме того, были проведены проверки состояния антитеррористической защиты объектов (1 885), санитарно-эпидемиологического благополучия населения (1 739), использования и охраны земель (1 344).
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