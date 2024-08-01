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01.08.2024, 10:02

Право на проверки: как штрафуют бизнес в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане с начала этого года отменен мораторий на проверки МСБ. LS узнал, кого в стране уже успели оштрафовать.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В ответ на запрос редакции в Комитете госдоходов рассказали, что за отчетный период проведено 4 387 комплексных и тематических налоговых проверок. Из них 3 496 приходится на субъекты МСБ, где сумма дополнительных начислений налогов и пени составила 15,08 млрд тенге, сумма штрафов – 40 млн тенге.

"3 077 проверок, или 88%, инициированы самими налогоплательщиками (ликвидационные проверки и проверки по возврату НДС)", – добавили в КГД.

В ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с вопросами методологического характера по основным налогам (КПН и НДС), взаиморасчетами с неблагонадежными налогоплательщиками, начислением налога на фонд оплаты труда.

Вместе с тем сообщается, что чаще всего среди МСБ проверяли тех, кто работает в оптовой и розничной торговле (1 862 проверки). По ним доначислено налогов и пени на 5 млрд тенге.

Строительство – 234 проверки, доначислено 1,4 млрд тенге.

Обрабатывающая промышленность – 209 проверок, доначислено 422 млн тенге.

Транспорт и складирование, предоставление прочих услуг – 155 проверок, доначислено 6,4 млрд тенге.

В КГД также перечислили LS регионы, где чаще всего проводился мониторинг:

  • Алматы – 947 проверок, доначислено налогов и пени 10,2 млрд тенге;
  • Астана – 633 проверки, доначислено налогов и пени 405 млн тенге;
  • Костанайская область – 281 проверка, доначислено 239 млн тенге;
  • Карагандинская область – 231 проверка, доначислено 416 млн тенге.

Между тем в ответ на запрос редакции в Генеральной прокуратуре сообщили, что с начала года зарегистрировано 21 942 проверки в отношении малого предпринимательства и 3 907 – среднего бизнеса.

"Из них из числа завершенных проверок (18 947) нарушения установлены в отношении субъектов малого предпринимательства – 10 902, среднего – 1 765", – озвучили цифры в надзорном ведомстве.

Вместе с тем с LS поделились данными, сколько нарушений было выявлено в каждом регионе:

  • 1 665 – в Алматы;
  • 1 499 – в Туркестанской области;
  • 1 263 – в Алматинской области;
  • 914 – в Астане;
  • 859 – в Шымкенте;
  • 646 – в Костанайской области;
  • 597 – в Карагандинской области;
  • 550 – в Мангистауской области;
  • 537 – в Акмолинской области;
  • 493 – в Кызылординской области;
  • 479 – в ЗКО;
  • 463 – в области Жетісу;
  • 458 – в Актюбинской области;
  • 429 – в области Абай;
  • 407 – в Жамбылской области;
  • 395 – в ВКО;
  • 336 – в Павлодарской области;
  • 292 – в СКО;
  • 204 – в Атырауской области;
  • 181 – в области Ұлытау.

В надзорном органе добавили, что наибольшее количество проверок МСБ проведено в сфере налогов – 8 443. Также мониторили соблюдение трудового законодательства и занятости населения (2 524).

Кроме того, были проведены проверки состояния антитеррористической защиты объектов (1 885), санитарно-эпидемиологического благополучия населения (1 739), использования и охраны земель (1 344).

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