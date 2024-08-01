Более 325 млрд тенге незаконно выведенных активов возвращены в Казахстан с начала года

Прокуроры вернули государству незаконно выведенные активы в размере 325 млрд тенге, ювелирные и культурные ценности на 400 млн тенге, также изъято более 513 тыс. га незаконно приобретенных земельных участков. Об этом сообщил генеральный прокурор Берик Асылов в интервью газете «Казахстанская правда», передает kursiv.media

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«После поступления в собственность государства ряда объек­тов исключено монопольное положение их прежних хозяев в отдельных секторах экономики. Важно подчеркнуть, что незаконная концентрация экономических ресурсов узким кругом лиц являлась главным препятствием развития свободной экономики страны», – рассказал он.

Также Асылов заявил, что суд впервые наказал за необъяснимое богатство в размере 5,5 млрд тенге, лицо потребовали вернуть незаконно нажитое государству. Его имя не раскрывается. Асылов уточнил, что возвращенные активы идут на социальное и экономическое развитие Казахстана.

Генпрокурор привел в пример передачу в собственность государства транспорт­но-логистического центра в области Жетысу. Он отметил, что это позволило улучшить качество услуг для предпринимателей на казахстанско-китайской границе, пропускная способность увеличилась в шесть раз. Передача изъятых в Алматинской, Акмолинской и Туркестанской областях земель фермерам снизила дефицит пастбищ.

«Помимо этого, государству возвращены отели, офисные здания, рестораны, бизнес-центры, земельные участки в элитных районах крупных городов, рынки, железнодорожная инфраструктура, дорогостоящие ювелирные изделия и другое имущество. Предстоит еще огромный пласт работы», – сказал Берик Асылов.

В настоящий момент комитет по возврату активов проверяет около 100 объектов движимого и недвижимого имущества в Казахстане и за рубежом, изучает происхождение ценных бумаг на миллионы долларов, а также свыше 200 тыс. подозрительных банковских транзакций и контракты по десяткам крупных месторождений в стране. Кроме того, проверяется законность источников происхождения активов по конкретным предприятиям и имуществу.

В этом казахстанской Генпрокуратуре помогают международные организации. К примеру, она предварительно договорилась с Генеральным директоратом по правам человека и верховенства закона Совета Европы о разработке совместного плана дейст­вий. ОБСЕ помогает усовершенствовать нормативно-правовую базу, привлекая международных экспертов. Также изучается возможность реализации совместно с ОБСЕ отдельного комплекс­ного проекта по возврату активов.

«Получено членство в глобальной антикоррупционной оперативной сети GlobE Network. Установлен канал связи данной сети Threema для обмена запросами и информацией. В феврале заключили договор с компанией Presight (входит в корпорацию G-42) о запуске аналитической платформы по выявлению вывода активов», – резюмировал Асылов.

Всего за два года в страну вернули активы более чем на 1 трлн тенге, сообщали в пресс-службе премьера. Из них 2,2 млрд направили на борьбу с паводками.

Прошлой осенью президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании нового госоргана — комитета по возврату активов, который будет работать при Генпрокуратуре. Его возглавил Нурдаулет Суиндиков. Акорда сообщала, что механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с гражданами, имеющими связи и влияние. Закон распространяется на людей, которые занимали ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигоссектора, а также аффилированных с этими людьми субъектов. Под закон могут попасть граждане, у которых есть активы на сумму свыше 13 млн МРП (около 45 млрд тенге).

Ранее «Курсив» писал, что в списке лиц, вернувших государству незаконно приобретенные активы, есть племянник экс-президента Казахстана Кайрат Сатыбалды, экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, а также фигуранты дела «Оператор РОП».