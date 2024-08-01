В Нацбанке рассказали о ситуации с курсом тенге

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"По итогам июля тенге ослаб на 0,5 процента до 474,15 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 183 до 170 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 3,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за июль составили 506 миллионов долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 14 процентов от общего объема торгов и не более 23 миллионов долларов в день. При проведении операций со средствами фонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Нацфонда на валютный рынок.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30 процентов Национальный банк в июле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 275 миллионов долларов, или порядка 7 процентов от общего объема рынка.

"В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема", - рассказали в банке.

Так, в июле объем продажи из золотовалютных резервов Нацбанка в рамках указанной операции составил 115 миллионов долларов, в августе 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 230 до 250 миллионов долларов.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в августе 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 500 до 600 миллионов долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в августе 2024 года ожидается в размере от 200 до 250 миллионов долларов", - добавили в Нацбанке.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки, заключили в Нацбанке.