Оружие, боеприпасы, ущерб на миллионы - КНБ о нарушениях на границе

По официальным данным, Пограничная служба КНБ совместно с компетентными органами в июле этого года задержала 4560 нарушителей законодательства в пограничном пространстве:
- 35 иностранных граждан за нарушение границы;
- 38 иностранных граждан за попытку нарушения границы.
Предотвращено 1612 фактов незаконного перемещения через госграницу:
- 51 факт контрабанды наркотиков;
- 111 фактов нелегальной транспортировки оружия и боеприпасов (включая 2 единицы пневматического и 206 единиц холодного оружия, 77 штук боеприпасов);
- 26 фактов перевозки религиозной литературы (5351 экземпляр);
- 424 факта контрабанды ГСМ (более 37 тонн) на общую сумму свыше 17 миллионов тенге;
- 835 фактов перемещения товаров народного потребления на сумму более 2,6 миллиарда тенге;
- 165 фактов незаконной перевозки валюты на общую сумму свыше 1,4 миллиарда тенге.
Пресечено 39 фактов браконьерства в акватории Каспия, изъято:
- 27 плавательных средств;
- 16,2 километра сетей для ловли;
- 12 рыб осетровых видов (4,5 килограмма);
- 3481 рыба частиковых видов (9723 килограмма);
- 82 водоплавающие черепахи;
- 12 водоплавающих птиц;
- 1 тюлень.
Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 42,5 миллиона тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.
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