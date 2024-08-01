Оружие, боеприпасы, ущерб на миллионы - КНБ о нарушениях на границе

Сколько нарушителей государственной границы задержали в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы КНБ.

Фото: gov.kz

По официальным данным, Пограничная служба КНБ совместно с компетентными органами в июле этого года задержала 4560 нарушителей законодательства в пограничном пространстве:

35 иностранных граждан за нарушение границы;

38 иностранных граждан за попытку нарушения границы.

Предотвращено 1612 фактов незаконного перемещения через госграницу:

51 факт контрабанды наркотиков;

111 фактов нелегальной транспортировки оружия и боеприпасов (включая 2 единицы пневматического и 206 единиц холодного оружия, 77 штук боеприпасов);

26 фактов перевозки религиозной литературы (5351 экземпляр);

424 факта контрабанды ГСМ (более 37 тонн) на общую сумму свыше 17 миллионов тенге;

835 фактов перемещения товаров народного потребления на сумму более 2,6 миллиарда тенге;

165 фактов незаконной перевозки валюты на общую сумму свыше 1,4 миллиарда тенге.

Пресечено 39 фактов браконьерства в акватории Каспия, изъято:

27 плавательных средств;

16,2 километра сетей для ловли;

12 рыб осетровых видов (4,5 килограмма);

3481 рыба частиковых видов (9723 килограмма);

82 водоплавающие черепахи;

12 водоплавающих птиц;

1 тюлень.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 42,5 миллиона тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.