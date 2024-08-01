Насилие над пятилетней девочкой: как накажут несовершеннолетних правонарушителей

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Насымжан Оспанова назвала этот случай единственным и требующим "глубокого изучения".

"И одна, и другая сторона - семьи неблагополучные. Мама ребенка контактирует с нашим региональным уполномоченным по правам ребенка. Мы пытаемся найти ключи подхода, потому что эта ситуация шокировала всех. Поэтому нужно понимать ее состояние, и эта работа продолжается. Касательно родителей мальчиков: в рамках административного кодекса, безусловно, они несут ответственность", - заявила Оспанова на брифинге СЦК.

В настоящее время подозреваемые в совершении преступления дети находятся в центре адаптации несовершеннолетних.

"Действительно, правонарушителями в данной ситуации оказались дети совершенно маленького возраста из семей, которые нуждаются в особом контроле. И родителей нужно "вести", нужно оказывать им помощь, поскольку они находятся в тяжелой жизненной ситуации. Есть семьи, злоупотребляющие алкоголем. И вот в этих условиях оказываются наши дети, в частности, эти трое мальчиков, которые совершили данное преступление. В настоящее время они находятся в центре адаптации несовершеннолетних региона. Рассматривается вопрос перевода их в специальную школу для того, чтобы отдельно с кейсами, отдельно с этими детьми в индивидуальном порядке очень глубоко прорабатывать", - добавила председатель комитета.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что трое детей совершили в отношении пятилетней девочки насильственные действия сексуального характере. Подозреваемым 8, 12 и 13 лет. Они якобы уже признали свою вину.