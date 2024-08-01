Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава

Министерство здравоохранения Казахстана усиливает контроль за коррупцией в медицине, сообщает Zakon.kz .

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В связи с этим ведомство обратилось к казахстанцам.

"Если вы столкнулись с ограничением доступа к медицинским услугам, требованиями вознаграждения или другими действиями коррупционного характера при получении медицинской помощи, немедленно звоните на номер 1414. Обращения будут зарегистрированы операторами Единого контакт-центра (ЕКЦ) и направлены на рассмотрение в соответствующие медицинские организации", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава 1 августа 2024 года.

Для обеспечения полной прозрачности и справедливости рассмотрения каждого случая все сообщения будут поступать одновременно в региональное управление здравоохранения, службу собственной безопасности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) и Минздрав.

"Министерство здравоохранения стремится создать атмосферу полной нетерпимости ко всем проявлениям коррупции. Мы просим сообщать о любых нарушениях. Активное участие наших граждан играет важную роль в создании честной и доступной системы здравоохранения для всех", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В подтвержденных случаях коррупции информация будет передана в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.