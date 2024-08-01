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01.08.2024, 14:33

65 млн тенге выманил у казахстанца "помощник вице-министра финансов"

Новости Казахстана 0 1

В Астане осудили директора ТОО, который выдавал себя за помощника вице-министра финансов, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал судов столицы.

фото: Atstock Productions / Getty Images
фото: Atstock Productions / Getty Images
По информации пресс-службы судов, сегодня Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны был вынесен приговор в отношении директора ТОО К. Его обвиняли в совершении мошенничества в особо крупном размере и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.

По данным суда, в апреле 2021 года К. ввел в заблуждение знакомую М. в том, что занимает должность помощника вице-министра финансов, хотя таковым не являлся.

"Из корыстных побуждений убедил М. о необходимости передачи ему денежных средств в сумме 65 млн тенге, якобы для дальнейшей передачи должностным лицам Минфина за решение вопроса по увеличению показателя уплаченных налогов для ТОО "А" и "АС".

Таким образом, К., действуя из корыстных побуждений, получив денежные средства в сумме 65 млн тенге, похитил их, не исполнив мнимые обязательства, при этом сообщил М. о якобы передаче им денежных средств должностным лицам Минфина.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз, а также другими материалами уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. При этом подсудимый К. вину не признал, он и его защитники просили суд признать его невиновным и оправдать. По делу обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность и наказание подсудимого, не установлены.

В пресс-службе сообщили, что К. признан виновным в совершении уголовных правонарушений.

"По совокупности преступлений (ст. 58 ч. 3 УК) ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в суде.

Ранее в Астане вынесли приговор трем казахстанцам - двоих осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, третьего - за покушение на дачу взятки.

До этого, также в Астане, мошенники, подстрекавшие к даче взятки, осуждены к 10 годам лишения свободы в Астане.

Отметим, что по ст. 190 УК РК, мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом, деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо возможно пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч. 4 ст. 28 УК РК, подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

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