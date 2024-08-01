Боррель объяснил причину своего визита в Казахстан

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил, для чего приехал в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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1 августа в Казахстан с официальным визитом прибыл представитель Евросоюза Жозеп Боррель. В рамках визита в Астане прошли переговоры между ним и заместителем премьер-министра-министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

Выступая перед журналистами, представитель Евросоюза отметил, что это его второй визит в Казахстан.

"Поскольку мой мандат представителя Европейского союза заканчивается через три месяца, для меня было очень важно приехать сюда, в Астану, чтобы подтвердить сильную заинтересованность и приверженность Евросоюза к укреплению сотрудничества с Центральной Азией в целом и с Казахстаном в частности в качестве самой сильной страны в регионе", - отметил Жозеп Боррель.

По словам представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, за эти пять лет между Евросоюзом и Казахстаном было очень динамичное взаимодействие.