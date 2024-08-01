Почему в Казахстане такая высокая рождаемость?

Демографический феномен Казахстана можно объяснить с позиции теории «нефтяного патриархата» (petroleum patriarchy), предложенной профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Майклом Россом. Росс изучает, как нефтяные доходы влияют на гендерные нормы и права женщин в странах, богатых нефтью. Он утверждает, что нефтяные богатства в странах c централизованной системой управления способствуют сохранению патриархальных структур и мешают прогрессу в области гендерного равенства.

В Казахстане коэффициент рождаемости на 1000 человек — 18,33 (по последним данным Бюро нацстатистики, за первый квартал 2024 года). На одну женщину детородного возраста приходится более чем три ребенка. Однако в других странах со схожим уровнем образования женщин, урбанизацией страны и религиозности населения рождаемость намного меньше (например, в России суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину — 1,32 ребенка).

Развитие нефтяной промышленности часто приводит к увеличению занятости в отраслях, связанных с добычей и переработкой нефти, где традиционно работают мужчины. Это сокращает возможности для женщин участвовать в трудовой деятельности, особенно в более выгодных и высокооплачиваемых секторах. Экономика, сильно зависящая от нефти, не развивает другие сектора, такие как услуги и лёгкая промышленность, где занятость женщин обычно выше, что ограничивает их возможности для предпринимательства и экономической независимости.

Доходы от нефти позволяют государствам финансировать социальные программы, не завися от налогообложения граждан. Это снижает давление на правительство по поводу внедрения демократических реформ и улучшения прав женщин, так как государство может поддерживать минимальное социальное благополучие без изменений в политической системе. Нефтяные доходы могут способствовать концентрации богатства и власти в руках небольшой элиты, которая заинтересована в сохранении существующих вертикальных структур управления для поддержания своего влияния и контроля.

Высокие доходы от нефти могут приводить к укреплению традиционных гендерных ролей, где мужчины выступают основными добытчиками, а женщины ответственны за домашнее хозяйство и воспитание детей. Это ограничивает женскую автономию и участие в общественной жизни.

Несмотря на уровень урбанизации и образование, религиозные и культурные ценности могут сохранять сильное влияние на повседневную жизнь и семейные решения. Ислам, который является доминирующей религией в Казахстане, может оказывать влияние на семейные нормы и поддерживать высокий уровень рождаемости.

Нефтяные доходы часто используются для финансирования образования и медиа, которые поддерживают патриархальные ценности и укрепляют традиционные роли женщин.

Все эти условия создают социальную среду, где гендерные роли четко разделены и навязываются гендерные стереотипы поведения мужчин и женщин, согласно которым основной функцией женщин является репродуктивная.

Данные выводы хорошо коррелируют с теорией ресурсного проклятия и объясняют феномен резкого увеличения рождаемости в Казахстане, где уровень грамотности женщин составляет 99,8%. Обычно такой уровень рождаемости соответствует странам с низким уровнем грамотности женщин и низким ВВП. На сегодняшний день в мире существуют две страны, которые выпадают из общего демографического тренда и являются «демографическими аномалиями» — это Казахстан и Израиль. В Израиле, основной вклад в рождаемость вносят религиозные группы, которые усредняют очень низкую рождаемость в светских образованных стратах населения.

Минусы и плюсы

Высокая рождаемость в Казахстане имеет как положительные, так и отрицательные последствия для страны. С одной стороны, большее число детей означает, что в будущем у нас будет больше рабочей силы, что может способствовать экономическому росту и развитию если экономика выйдет за рамки ресурсозависимости. Кроме того, большое население создает больший внутренний рынок, что стимулирует экономику и развитие различных секторов, таких как образование, здравоохранение и услуги. Также высокая рождаемость помогает поддерживать молодость населения, что снижает нагрузку на пенсионную систему и обеспечивает устойчивое развитие страны.

Однако высокая рождаемость также создает серьезные вызовы. Учитывая рост врожденных аномалий и отсутствие широкомасштабных программ по планированию семьи, увеличивается нагрузка на системы образования, здравоохранения и социального обеспечения, что требует значительных финансовых и административных ресурсов. Согласно проекту Концепции развития службы охраны здоровья матери и ребенка в РК на 2023–2030 годы, анализ заболеваний, обусловивших первичную инвалидность среди детского населения за период 2017–2021 годы, показывает, что ведущую позицию занимают врожденные пороки развития (от 30,3% до 32,5%). Это свидетельствует о росте инвалидизации среди населения, что создает дополнительную нагрузку на социальное обеспечение и здравоохранение.

Если экономика не будет расти так же быстро, как население, это может привести к повышенной безработице и недостатку рабочих мест, особенно для молодежи. Отсутствие рабочих мест и качественного образования ведет к так называемому «молодежному бугру», который представляет собой «демографическую бомбу», если уровень рождаемости обгоняет экономический рост. Большое количество плохо образованных и безработных мужчин увеличивает хаотичный протестный потенциал, ведущий к политическим потрясениям, таким как «Арабская весна» и «Кантар».

Кроме того, рост населения может усилить нагрузку на природные ресурсы и окружающую среду. Особенно остро стоит проблема дефицита воды (президент Токаев озвучил неутешительный прогноз: к 2050 году Казахстан может войти в категорию стран, остро нуждающихся в воде), которая является ограничивающим фактором для развития здорового населения.

Данные демографические риски, к сожалению, не учитываются при планировании стратегических планов развития.

Низковисящие плоды

Необходимы сбалансированные стратегии, которые бы минимизировали негативные последствия и максимально использовали положительные аспекты демографического окна возможностей. Некоторые стратегии, такие как диверсификация экономики для снижения зависимости от нефти и создание рабочих мест особенно для молодёжи, улучшение системы образования, особенно профессионального и технического для повышения конкурентоспособности молодых специалистов, внедрение стратегий для обеспечения доступности воды, что является критическим фактором для здоровья населения и сельского хозяйства, являются долгосрочными и результаты проявятся не сразу, лет через 10-15.

К среднесрочным стратегиям можно отнести содействие развитию МСБ, через гибкие налоги, обеспечение доступного жилья, детских садов и школ, создание условий для работающих матерей. Это позволит увеличить занятость, особенно женскую.

«Низковисящие плоды» — стратегии и мероприятия, которые дадут быстрый эффект:

Расширение программ по планированию семьи, которые позволят снизить уровень инвалидизации новорождённых и улучшит репродуктивное здоровье. Выравнивание гендерного дисбаланса на уровне принятия решений, для более качественных решений для населения и справедливого распределения ресурсов путем внедрения политики гендерного равенства и баланса на уровне государственной службы в первую очередь. Это улучшит показатель Индекса гендерного разрыва (GGGI в этом году упал на 14 пунктов из-за уменьшения женщин — депутатов парламента), по которому инвесторы измеряют уровень неравенства в стране и риски для инвестиций. Введение уголовной ответственности за сексуализированные домогательства на рабочем месте и транспорте (присоединение к Конвенции МОТ 190). Развитие женского предпринимательства для предотвращения бедности в этой демографической страте.

Старые и малые

В целом социальная политика Казахстана включает важные элементы поддержки семей с детьми, но она требует дальнейшего совершенствования. Необходимо увеличить финансовую поддержку детей из малообеспеченных семей, чтобы эти дети не испытывали социального неравенства, расширить доступ к качественным услугам по уходу за детьми и создавать социально-культурные программы для развития молодежи.

Развитие женского предпринимательства улучшит экономическое состояние семей. Но для этого нужна государственная программа по поддержке работающих матерей, включая гибкие условия труда и корпоративные детские сады, а также соблюдение трудового законодательства в части продолжительности рабочего дня и оплачиваемого трудового отпуска.

Справляется ли с приростом населения система обязательного медстрахования? Конечно нет. 11 миллионов человек являются льготниками по ОСМС, за них взносы платит государство. Остальные 9 млн платят из своих доходов, а также за них платят работодатели. Индивидуальные предприниматели платят, как правило, минимальный взнос.

Существует высокая иждивенческая нагрузка на работающее население, а 11 млн льготников являются основными потребителями услуг здравоохранения. Необходимо реформировать систему ОСМС для увеличения ее доходности. Настоящая система не отвечает потребностям населения, неэффективна и страдает от коррупционных моментов.

Кроме того, в Казахстане происходит старение населения — «сверху», то есть увеличивается ожидаемая продолжительность жизни, особенно у женщин, что создает нагрузку на пенсионную систему при нынешнем уровне доходов и пенсионных накоплений, а также низком пенсионном возрастом. При этом трудоспособное население пока остается таким же, так как многочисленные новорожденные после 2015 года еще не выйдут на рынок труда в ближайшие 10 лет. Поэтому система здравоохранения и социального обеспечения без реформирования будет испытывать колоссальную нагрузку. Это также демографический риск.

Бизнес на детях

Высокая рождаемость создает благоприятные условия для роста и развития бизнеса, предоставляя новые возможности для увеличения потребительской базы, расширения рынка труда и стимулирования экономического роста.

Увеличение числа детей может стимулировать бизнес к разработке новых товаров и услуг, направленных на удовлетворение потребностей этой демографической группы. Это может включать инновационные образовательные программы, технологические решения для семей и многое другое. Но это произойдет только в случае, если стратегические планы развития учитывают демографические прогнозы (которых у нас нет), поло-возрастную структуру, тренды внутренней миграции и географическое распределение население при планировании бюджета. К сожалению, пока при планировании учитываются только агрегированные статистические данные.

Источник: forbes.kz