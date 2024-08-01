Станислав Черчесов: "В сентябре в сборную будут вызваны один-два новых футболиста"

АСТАНА, 1 авг – Sputnik.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов дал эксклюзивное интервью корреспонденту Sputnik Казахстан
, в котором рассказал о своем тренерском штабе, вызове новых игроков и целях в Лиге Наций.
- Станислав Саламович, первый вопрос по тренерскому штабу. Известно ли, кто будет работать из тех специалистов, с кем вы работали ранее и кто войдет в ваш штаб из казахстанцев?
- Конечно. В наш тренерский штаб войдут Гинтарас Стауче, Паулино Гранеро, Владимир Панников, а также Эдуард Дзагоев, который будет помогать нашему главному врачу в медицинских вопросах. У нас есть нюанс по одному человеку, но о нем мы сообщим позже. Что касается казахстанских специалистов, большинство из них уехали с Магомедом Адиевым в "Ахмат". Однако, вся медицинская и административная команда, которая работала ранее со сборной, продолжит свою работу.
- Насколько вероятно, что в сентябре будут приглашены неожиданные имена в сборную, которые ранее не вызывались? Учитывая, пока не сильно успешное выступление наших клубов в еврокубках в составе, которых много сборников.
- Мы всех отсматриваем. Да, пока команды неудачно играют в еврокубках. Такие периоды у любой страны бывают. Значит, надо спокойно проанализировать и не впадать в панические настроения.
Талгат Кусяпов переехал в КамАЗ. Лев Скворцов поменял прописку из "Химок" в "Шинник". Скоро, наверное, Максим Самородов перейдет в "Ахмат". По поводу Оразова, я с ним разговаривал, он обживается. Мы внимательно смотрим, следим. Все время на связи с тренером молодежной сборной, который тоже внимательно за молодежью наблюдает и нам докладывает. Будет один-два новых человека. Нет желания, не оценив, менять все на ходу, потому что это неправильно. Надо со всеми поработать, пообщаться. Уже встречался с игроками "Актобе". Сейчас планирую лететь в Алматы, там встретиться со сборниками.
- В СМИ была информация насчет Оралхана Омиртаева и того, что вы посоветовали ему перейти в БАТЭ вместо клуба Первой Лиги Казахстана. Насколько это достоверно? Советовали ли вы кому-то еще из потенциальных сборников сменить клуб или наоборот остаться?
- Я ему не советовал никуда переходить и с ним ни разу не разговаривал. Знаю, что есть такой игрок. Когда он перешел в БАТЭ, тогда я уже связался с тренером Криушенко, который играл со мной еще в юношеской сборной СССР. Мы давно дружим, поэтому я узнавал об Омиртаеве, как у него там все. Моя задача всех казахов, которые где-то играют и максимально могут нам помочь в ближайшее время, держать на контроле. Всегда советуемся с тренерами, которые их тренируют. Вот такая ситуация. Я сам с удивлением прочитал, что я советовал куда-то перейти футболисту, с которым я ни разу не разговаривал.
- Как вы относитесь к вопросу натурализации? Несколько лет ходили разговоры вокруг Жоао Паоло, Александра Меркеля и других. Могли бы они помочь? И знаете ли вы, что-то про текущую ситуацию с Идрисом Умаевым, который должен был сам получить казахстанское гражданство?
- Ничего нового не скажу. И в сборной России говорил, и здесь скажу тоже самое. Игроки, которые сами хотят принять гражданство, это делают. Потом встают в "ряд", и мы из них выбираем, подходят нам или нет. Идриса Умаева уже несколько раз смотрел. Интересный парень. Не знаю, на какой стадии у него находится ситуация с получением гражданства. Когда у него будет паспорт, будем совсем по-другому на него смотреть.
- Цели на Лигу Наций, учитывая, что это - новый уровень для сборной. Насколько реально сохранить прописку в Лиге В?
- Не хотелось бы говорить какие-то слова о целях. У нас серьезная группа. В вопросе это тоже звучит. Команда давно не собиралась. В последний раз встречались на игре с Азербайджаном. Это долгое время – два с половиной месяца не собираться. Сейчас посмотрим, кто в каком состоянии. К сожалению, нам не удалось провести ознакомительный сбор и перенести последний тур. У нас будет четыре рабочих дня, в которые мы должны определить - кто у нас может, как может, систему и т.д. Будет много теории, общения с ребятами. Надо в этот турнир ввязаться, а по ходу действия мы уже будем понимать, над чем необходимо работать.
- Насколько известно, первые домашние матчи сборная будет играть в Алматы. Это больше минус или плюс для сборной?
- Алматы – великолепный город. Понятно, что сборная привыкла в последнее время играть в Астане на синтетическом поле, на хорошем стадионе. Сейчас ситуация такая, какая есть. Мы должны взять ее на вооружение и извлечь максимальную пользу.
- Интересно ваше мнение по вратарской позиции. Останется ли первым номером Шацкий или будет омоложение на этой позиции? Как в целом вы оцениваете казахстанских вратарей?
- Естественно, мы за всеми смотрим. С Шацким я уже разговаривал, когда был на игре с Сараево, после матча мы пообщались. Он как играл, так и играет, в хорошем состоянии. Другое дело, что наблюдаем за всеми. Гинтарас Стауче смотрит и говорит мне, что видел. Есть молодые ребята, которые подходят. Давайте дождемся. От этого будем исходить, и оценивать на месте.
- Какие матчи в Казахстане уже удалось посетить вам вживую? Или это делает кто-то из будущего штаба сборной?
- Я посетил несколько игр. Одна из них в Актобе, когда играли с Сараево. Мои помощники смотрели в Люксембурге и Словакии когда играли. Это тоже под нашим взглядом, все отсматриваем. Сейчас я на месте, полечу в Алматы смотреть "Астану" с "Милсами" и несколько игр чемпионата Казахстана. Работы аналитической хватает, и этим мы занимаемся с тренерским штабом.
- Следите ли за Олимпиадой? Какие виды спорта кроме футбола вы любите смотреть?
- Вообще, за Олимпиадой не слежу. Скоро у нас учебно-тренировочный сбор. Я максимально сконцентрирован на своей работе. Но посмотрел финал по дзюдо, где казахстанский спортсмен выиграл золото, стал Олимпийским чемпионом. Это величайшее событие для каждого спортсмена. От всей души поздравляю Елдоса Сметова с этим достижением.
- Какое самое вкусное блюдо, которое вы попробовали в Казахстане?
- Если я какое-то блюдо назову, другие блюда на меня обидятся. Самое главное, что могу сказать, куда бы ни пошел, везде встречают сердечно. Значит, любое блюдо становиться вкусным, ничего не буду выделять пока. Нам важнее не вкусно есть, а команду хорошо подготовить.
Подпишись на наш канал в Telegram
Подписаться
– быстро, бесплатно и без рекламы
Комментарии0 комментарий(ев)