Станислав Черчесов: "В сентябре в сборную будут вызваны один-два новых футболиста"

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АСТАНА, 1 авг – Sputnik. Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов дал эксклюзивное интервью корреспонденту Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов дал эксклюзивное интервью корреспонденту Sputnik Казахстан , в котором рассказал о своем тренерском штабе, вызове новых игроков и целях в Лиге Наций.

- Станислав Саламович, первый вопрос по тренерскому штабу. Известно ли, кто будет работать из тех специалистов, с кем вы работали ранее и кто войдет в ваш штаб из казахстанцев?

- Конечно. В наш тренерский штаб войдут Гинтарас Стауче, Паулино Гранеро, Владимир Панников, а также Эдуард Дзагоев, который будет помогать нашему главному врачу в медицинских вопросах. У нас есть нюанс по одному человеку, но о нем мы сообщим позже. Что касается казахстанских специалистов, большинство из них уехали с Магомедом Адиевым в "Ахмат". Однако, вся медицинская и административная команда, которая работала ранее со сборной, продолжит свою работу.

- Насколько вероятно, что в сентябре будут приглашены неожиданные имена в сборную, которые ранее не вызывались? Учитывая, пока не сильно успешное выступление наших клубов в еврокубках в составе, которых много сборников.

- Мы всех отсматриваем. Да, пока команды неудачно играют в еврокубках. Такие периоды у любой страны бывают. Значит, надо спокойно проанализировать и не впадать в панические настроения.

Талгат Кусяпов переехал в КамАЗ. Лев Скворцов поменял прописку из "Химок" в "Шинник". Скоро, наверное, Максим Самородов перейдет в "Ахмат". По поводу Оразова, я с ним разговаривал, он обживается. Мы внимательно смотрим, следим. Все время на связи с тренером молодежной сборной, который тоже внимательно за молодежью наблюдает и нам докладывает. Будет один-два новых человека. Нет желания, не оценив, менять все на ходу, потому что это неправильно. Надо со всеми поработать, пообщаться. Уже встречался с игроками "Актобе". Сейчас планирую лететь в Алматы, там встретиться со сборниками.

- В СМИ была информация насчет Оралхана Омиртаева и того, что вы посоветовали ему перейти в БАТЭ вместо клуба Первой Лиги Казахстана. Насколько это достоверно? Советовали ли вы кому-то еще из потенциальных сборников сменить клуб или наоборот остаться?

- Я ему не советовал никуда переходить и с ним ни разу не разговаривал. Знаю, что есть такой игрок. Когда он перешел в БАТЭ, тогда я уже связался с тренером Криушенко, который играл со мной еще в юношеской сборной СССР. Мы давно дружим, поэтому я узнавал об Омиртаеве, как у него там все. Моя задача всех казахов, которые где-то играют и максимально могут нам помочь в ближайшее время, держать на контроле. Всегда советуемся с тренерами, которые их тренируют. Вот такая ситуация. Я сам с удивлением прочитал, что я советовал куда-то перейти футболисту, с которым я ни разу не разговаривал.

- Как вы относитесь к вопросу натурализации? Несколько лет ходили разговоры вокруг Жоао Паоло, Александра Меркеля и других. Могли бы они помочь? И знаете ли вы, что-то про текущую ситуацию с Идрисом Умаевым, который должен был сам получить казахстанское гражданство?

- Ничего нового не скажу. И в сборной России говорил, и здесь скажу тоже самое. Игроки, которые сами хотят принять гражданство, это делают. Потом встают в "ряд", и мы из них выбираем, подходят нам или нет. Идриса Умаева уже несколько раз смотрел. Интересный парень. Не знаю, на какой стадии у него находится ситуация с получением гражданства. Когда у него будет паспорт, будем совсем по-другому на него смотреть.

- Цели на Лигу Наций, учитывая, что это - новый уровень для сборной. Насколько реально сохранить прописку в Лиге В?

- Не хотелось бы говорить какие-то слова о целях. У нас серьезная группа. В вопросе это тоже звучит. Команда давно не собиралась. В последний раз встречались на игре с Азербайджаном. Это долгое время – два с половиной месяца не собираться. Сейчас посмотрим, кто в каком состоянии. К сожалению, нам не удалось провести ознакомительный сбор и перенести последний тур. У нас будет четыре рабочих дня, в которые мы должны определить - кто у нас может, как может, систему и т.д. Будет много теории, общения с ребятами. Надо в этот турнир ввязаться, а по ходу действия мы уже будем понимать, над чем необходимо работать.

- Насколько известно, первые домашние матчи сборная будет играть в Алматы. Это больше минус или плюс для сборной?

- Алматы – великолепный город. Понятно, что сборная привыкла в последнее время играть в Астане на синтетическом поле, на хорошем стадионе. Сейчас ситуация такая, какая есть. Мы должны взять ее на вооружение и извлечь максимальную пользу.

- Интересно ваше мнение по вратарской позиции. Останется ли первым номером Шацкий или будет омоложение на этой позиции? Как в целом вы оцениваете казахстанских вратарей?

- Естественно, мы за всеми смотрим. С Шацким я уже разговаривал, когда был на игре с Сараево, после матча мы пообщались. Он как играл, так и играет, в хорошем состоянии. Другое дело, что наблюдаем за всеми. Гинтарас Стауче смотрит и говорит мне, что видел. Есть молодые ребята, которые подходят. Давайте дождемся. От этого будем исходить, и оценивать на месте.

- Какие матчи в Казахстане уже удалось посетить вам вживую? Или это делает кто-то из будущего штаба сборной?

- Я посетил несколько игр. Одна из них в Актобе, когда играли с Сараево. Мои помощники смотрели в Люксембурге и Словакии когда играли. Это тоже под нашим взглядом, все отсматриваем. Сейчас я на месте, полечу в Алматы смотреть "Астану" с "Милсами" и несколько игр чемпионата Казахстана. Работы аналитической хватает, и этим мы занимаемся с тренерским штабом.

- Следите ли за Олимпиадой? Какие виды спорта кроме футбола вы любите смотреть?

- Вообще, за Олимпиадой не слежу. Скоро у нас учебно-тренировочный сбор. Я максимально сконцентрирован на своей работе. Но посмотрел финал по дзюдо, где казахстанский спортсмен выиграл золото, стал Олимпийским чемпионом. Это величайшее событие для каждого спортсмена. От всей души поздравляю Елдоса Сметова с этим достижением.

- Какое самое вкусное блюдо, которое вы попробовали в Казахстане?