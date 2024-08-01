Задержан бывший директор ФК "Акжайык"

Антикоррупционная служба сообщила, что в рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО "ФК Акжайык", передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство .

ФК "Акжайык". Иллюстративное фото: instagram.com/fcakzhayik

В Антикоре рассказали, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

"Иная информация в рамках ст.201 УПК РК распространению не подлежит", - добавили в ведомстве.

При этом в Сети уточняется, что задержали бывшего директора ФК "Акжайык" Азамата Шайхы.

Азамат Шайхы. Фото: vk.com/ofc_aktobe

По информации официального сайта клуба, история развития уральского футбола пока еще изучена недостаточно. Как утверждают местные историки-краеведы, в футбол в Уральске играли уже в 1911-12 годах. Оба ссылаются на информацию, опубликованную в газете "Уральские войсковые ведомости" за вышеназванные годы.

Тем не менее, известно доподлинно, что в 1921 году при клубе имени товарища Чапаева был создан спортивный кружок, где культивировались такие виды спорта как гимнастика, гребля, плавание и футбол. А в зимнее время шли занятия по лыжному и коньковому спорту.

В июне 1924 года состоялся товарищеский футбольный матч между двумя местными командами, основу которых составили учащиеся и группа комсомольцев.

В середине двадцатых годов в городе регулярно состязались между собой сразу несколько команд. Футбол к тому времени приобрел в Уральске очень массовый характер. Ближе к осени 1925 года в городе состоялся футбольный турнир с участием семи профсоюзных команд.

В последующие годы футболисты стали активно встречаться с командами других городов.

С 2006 года команда называется "Акжайык". Регулярно выступает в чемпионате Казахстана, попеременно в Высшем или Первом дивизионах. Наилучшим успехом ФК "Акжайык" является сезон 2012 года, в котором уральские футболисты заняли восьмое место. В том числе, обыграв в западном дерби всех западных команд в домашнем и в выездных играх, в том числе и ФК "Каспий" из Актау в рамках Кубка Казахстана.