Кто сможет получить более 43 тысяч тенге на сборы ребенка в школу

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова 1 августа на брифинге в СЦК озвучила, как будут оказывать помощь детям из Фонда всеобуча на покупку одежды и школьных принадлежностей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Спикер отметила, что в стране действует Фонд всеобуча, созданный для оказания финансовой и материальной помощи нуждающимся семьям и обеспечения прав детей на образование.

"В рамках фонда материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года получат школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации", – рассказала Насымжан Оспанова.

По ее словам, Министерством просвещения предприняты меры по усовершенствованию механизма оказания помощи в части перечисления денежных средств на карт-счета родителей.

"Это позволит родителям и детям самостоятельно выбирать поставщиков одежды и школьных принадлежностей, исключая тем самым получение некачественных товаров. Также министерство решило проблему неравномерного распределения средств Фонда всеобуча. Теперь установлен минимальный объем финансовой поддержки на каждого обучающегося для приобретения одежды и школьных принадлежностей, который не должен быть ниже величины прожиточного минимума", – дополнила Насымжан Оспанова.

Она подчеркнула, что на текущий год этот показатель составляет 43 407 тенге. Это означает, что размер материальной помощи должен быть не ниже этой суммы.

"На сегодняшний день на счета родителей уже перечислено свыше 3,4 млрд тенге с охватом 77 806 детей. В этой связи с целью обеспечения доступности школьных товаров в преддверии нового учебного года настоятельно просим акиматы и НПП "Атамекен" организовать ярмарки, в том числе выездные, и автолавки по продаже школьных принадлежностей. Важным условием является предотвратить необоснованный рост цен", – резюмировала Насымжан Оспанова.

17 июля были определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов.