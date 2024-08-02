Во сколько выступают казахстанцы на Олимпиаде-2024: расписание на 2 августа

Tengri Sport подготовил программу выступления спортсменов национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх в Париже в пятницу, 2 августа.

Фото ©️ Владислав Семенов

12:30 Стрельба, скит, квалификация среди мужчин. Выступит Эдуард Ещенко.

12:54 Академическая гребля, одиночный разряд, финальный заезд среди мужчин. Участвует Владислав Яковлев.

13:00 Дзюдо, 1/16 финала в весе свыше 78 килограмм среди женщин. Камира Берликаш поборется с Adiyasuren Amarsaikhan (Монголия).

13:15 Легкая атлетика, прыжки в высоту, квалификация среди женщин. Выступят Надежда Дубовицкая и Елизавета Матвеева.

14:00 Плавание, 100 метров баттерфляем, квалификация среди мужчин. Выступит Адильбек Мусин.

16:30 Фехтование, командная шпага, 1/4 финала. Сборная Казахстана выйдет против сборной Венгрии.

20:22 Бокс, четвертьфинал в весе до 80 килограмм среди мужчин. Нурбек Оралбай сразится с Murad Allahverdiyev (Азербайджан).

21:00 Прыжки на батуте, квалификация среди мужчин. Выступит Данил Мусабаев.

23:00 Бокс, предварительный этап, 1/8 финала в весе до 57 килограмм среди женщин. Карина Ибрагимова сразится с Ashleyann Lozada Motta (Пуэрто-Рико).

00:20 (3 августа) Бокс, четвертьфинал в весе до 51 килограмма среди мужчин. Сакен Бибосинов выйдет на ринг против Hasanboy Dusmatov (Узбекистан).