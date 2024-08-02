От покупок до займов: что налоговые органы могут узнать о вас

Нововведения позволят получить доступ к более широкому кругу информации о финансовых операциях граждан и бизнеса, в том числе о покупках онлайн, международных платежах и даже инвестициях. Inbusiness.kz разобрался в новеллах проекта Налогового кодекса, который затронет персональные финансы казахстанцев.

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Что именно могут запросить налоговые органы у банков, согласно проекту кодекса?

Сведения о платежах на счета физических лиц: банк обязан предоставить информацию о суммах поступлений на счет физического лица, индивидуального предпринимателя, использующего упрощенную систему налогообложения, или пользователя специального приложения для ведения бизнеса. Эта информация не будет включать платежи, которые уже отражены в приложении.

банк обязан предоставить информацию о суммах поступлений на счет физического лица, индивидуального предпринимателя, использующего упрощенную систему налогообложения, или пользователя специального приложения для ведения бизнеса. Эта информация не будет включать платежи, которые уже отражены в приложении. Сведения о платежах в пользу иностранных компаний: банки должны предоставлять информацию о платежах и переводах за квартал в адрес иностранных компаний, которые осуществляют деятельность через интернет-площадки в Казахстане.

банки должны предоставлять информацию о платежах и переводах за квартал в адрес иностранных компаний, которые осуществляют деятельность через интернет-площадки в Казахстане. Информация о международных платежах физических лиц: налоговые органы получат доступ к сведениям о платежах и переводах физических лиц из Казахстана в другие страны за приобретенные товары и услуги.

Изменения в законодательстве о порядке исполнения платежных поручений и взыскания налоговой задолженности:

Приоритет платежей в бюджет:

Банки обязаны исполнять платежные поручения налогоплательщика по уплате налогов и платежей в бюджет в первоочередном порядке, при наличии достаточных средств на банковском счете клиента, независимо от других требований, предъявляемых к клиенту.

Приостановка расходных операций и исполнение инкассовых распоряжений:

Банки обязаны исполнять распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (налогового агента) и инкассовые распоряжения налогового органа, в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РК.

Взыскание налоговой задолженности с счетов в иностранной валюте:

В случае отсутствия денежных средств на банковском счете налогоплательщика (налогового агента) в национальной валюте, налоговый орган имеет право на основании инкассового распоряжения в национальной валюте взыскать налоговую задолженность с банковских счетов в иностранной валюте.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица с налоговой задолженностью: Банки должны будут предоставлять информацию о счетах, остатках и движении средств в течение 10 рабочих дней с момента запроса налогового органа. Задолженность должна быть не погашена в течение двух месяцев с момента возникновения и превышать 2 500 месячных расчетных показателей (МРП), действующих на 1 января соответствующего финансового года. Ранее это требование распространялось на задолженность, не погашенную в течение 4 месяцев и превышающую 10 000 МРП.

Банки должны будут предоставлять информацию о счетах, остатках и движении средств в течение 10 рабочих дней с момента запроса налогового органа. Задолженность должна быть не погашена в течение двух месяцев с момента возникновения и превышать 2 500 месячных расчетных показателей (МРП), действующих на 1 января соответствующего финансового года. Ранее это требование распространялось на задолженность, не погашенную в течение 4 месяцев и превышающую 10 000 МРП. Юридические лица, деятельность которых связана с азартными играми и (или) пари: Банки обязаны предоставлять информацию о движении средств на счетах таких компаний. Это новое требование.

Банки обязаны предоставлять информацию о движении средств на счетах таких компаний. Это новое требование. Поступление валютной выручки: Банки должны предоставлять налоговому органу заключение о поступлении валютной выручки.

Нотариусы теперь будут обязаны передавать в налоговый орган сведения о договорах займа, используя интеграцию информационных систем налогового органа и министерства юстиции. Ранее такой обязанности не было. Также нотариусы обязаны предоставлять информацию о сделках и договорах, цена которых превышает 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, действующего на 1 января соответствующего финансового года. Раньше этот порог был установлен в 160 МЗП.

Организации, ведущие систему реестров держателей ценных бумаг, должны будут предоставлять сведения о лицах - держателях ценных бумаг, а также о сделках с ценными бумагами в течение десяти рабочих дней с момента получения запроса от налогового органа. Раньше этот срок составлял 30 дней.

Владельцы интернет-площадок теперь обязаны ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять в налоговый орган по месту своего нахождения сведения о реализованных товарах и предоставленных услугах. Ранее такой обязанности не было.

Организации, оказывающие услуги водоснабжения, водоотведения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, сбора отходов (мусороудаления), обслуживания лифтов и (или) услуги в сфере перевозок, представляют в налоговый орган по месту своего нахождения не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном носителе с приложением электронной копии либо в электронной форме сведения о предоставленных услугах третьим лицам.

Новые нормы:

Цифровые майнинговые пулы обязаны представлять в налоговый орган ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сведения о распределенных цифровых активах между лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу.

Организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, должны представлять в налоговый орган сведения посредством интеграции аппаратно-программных комплексов с информационными системами налогового органа.

Лицо, осуществляющее пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами представляет в налоговый орган в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса сведения.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг представляют в течение тридцати рабочих дней со дня получения запроса налогового органа сведения о сделках с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а товарные биржи и (или) клиринговые центры товарных бирж- сведения о сделках физических лиц с биржевыми товарами, реализованными на товарной бирже.

Лицо, предоставляющее во временное владение и пользование торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, обязано представлять в налоговый орган по месту своего нахождения реестр договоров аренды (пользования) в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Участник Международного финансового центра "Астана", имеющий лицензию на осуществление деятельности по управлению заемной краудфандинговой платформой, представляет в уполномоченный орган сведения о заключенных договорах на краудфандинговых платформах, а также выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам, ежегодно не позднее 25 числа, второго месяца, следующего за отчетным годом.

Обратите внимание, что представленные нормы являются частью проекта Налогового кодекса и пока не одобрены. Проект будет рассматриваться мажилисом, затем сенатом парламента.