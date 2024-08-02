Для получения и восстановления гражданства Казахстана нужен сертификат на знание госязыка

Поправками предусмотрено, что помимо прочих документов к ходатайству (заявлению) о приеме в гражданство РК и при восстановлении в гражданстве РК теперь нужно прилагать сертификат, подтверждающий знание государственного языка на элементарном уровне, основы Конституции, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования, в соответствии с подпунктом 14) статьи 17 закона "О гражданстве Республики Казахстан".

Ходатайство (заявление) о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется при наличии оснований, предусмотренных статьей 17 закона.

Напомним, в данной статье говорится, что ходатайство отклоняется если лицо, ходатайствующее об этом:

совершило преступление против человечества, предусмотренное международным правом, сознательно выступает против суверенитета и независимости РК;

призывает к нарушению единства и целостности территории РК;

осуществляет противоправную деятельность, наносящую ущерб национальной безопасности, здоровью населения;

разжигает межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду, противодействует функционированию государственного языка РК;

причастно к террористическим или экстремистским организациям или осуждено за террористические или экстремистские преступления;

находится в международном розыске, отбывает наказание по вступившему в законную силу приговору суда либо его деяния признаны судом как рецидив преступлений или опасный рецидив преступлений;

состоит в гражданстве другого (других) государства (государств);

сообщило о себе ложные сведения при обращении с ходатайством о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК либо без уважительной причины не представило необходимые документы в сроки, установленные законодательством РК;

имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории РК или за ее пределами, признаваемого таковым Уголовным кодексом РК;

совершило преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

совершило правонарушение в сфере экономики в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК;

неоднократно в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК нарушило законодательство РК в области миграции населения;

утратило гражданство РК на основании подпунктов 1), 2) и 5) статьи 21 настоящего закона в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК;

утратило гражданство РК на основании подпункта 8) части первой статьи 21 настоящего закона;

лишено гражданства РК на основании статьи 20-1 настоящего закона.

не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Также поправками предусмотрено, что гражданство РК утрачивается по основаниям, предусмотренным статьей 21 закона.

В данной статье говорится, что гражданство Республики Казахстан утрачивается:

вследствие поступления лица на воинскую службу в службу безопасности, полицию, органы юстиции или в иные органы государственной власти и управления другого государства, за исключением случаев, предусмотренных межгосударственными договорами РК;

если гражданство РК приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов;

по основаниям, предусмотренным межгосударственными договорами РК;

если лицо приобрело гражданство другого государства;

в случае использования документов, подтверждающих гражданство другого государства после приобретения гражданства РК;

если брак с гражданином РК, послуживший основанием для приобретения лицом гражданства РК, признан судом недействительным;

по добровольному волеизъявлению ребенка, являющегося гражданином РК, переданного на усыновление иностранцам, при достижении им совершеннолетия;

вследствие участия лица в иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской и (или) террористической деятельности на территории иностранного государства.

Лицо, состоящее в гражданстве РК и принявшее гражданство иностранного государства, в течение тридцати календарных дней со дня приобретения им иного гражданства обязано сообщить о факте приобретения иностранного гражданства в органы внутренних дел РК или загранучреждения РК и сдать паспорт и (или) удостоверение личности РК.

Помимо этого, обновлены формы анкет-заявлений о приеме в гражданство РК в общем, упрощенном регистрационном порядке или восстановлении в гражданстве и о выдаче разрешения на постоянное проживание и принять в гражданство РК в упрощенном регистрационном порядке.

Приказ вводится в действие с 12 августа 2024 года.