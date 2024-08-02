Экономист: девальвация в Казахстане неизбежна

«Дырка в бюджете ну очень большая - свыше 2 трлн тенге - ее акционерным схематозом не закроешь. Чтобы НФ оставался портфельным инвестором, извлекающим доход из SPO ему большие пакеты покупать нельзя. Чтобы наскрести акций на 2+ трлн тенге нужно госкомпаний с общей капитализацией минимум на 8-10 трлн. тенге., причем уже и котирующихся. Нету столько компаний в стране, либо список компаний, куда может инвестировать НФ нужно расширять до десятка или более.

Увеличивать трансферт может президент своим решением (целевой), либо парламент через внесение изменений в закон о бюджете (гарантированный). Засада еще и в том, что целевой трансферт нельзя использовать на текущие расходы бюджета, а проблема именно с текущим бюджетом. Так что увеличивать нужно именно гарантированный трансферт. Наверное, президент в послании увеличит целевой трансферт и настоятельно попросит парламент увеличить гарантированный трансферт, причем сделать это очень быстро.

Так что скорее всего схематоза с акциями больше не будет — это было бридж-финансирование до октября, чтобы в сентябре под какими-то флагами увеличить трансферт.

Калькуляция трансфертов. Исходя из информационного сообщения НБ РК по ситуации на валютном рынке, в июле для плановых трансфертов было продано 506 млн. долларов США, то есть примерно на 237 млрд. тенге. В июле же бюджет получил 467 млрд. тенге дополнительно залпом и похоже они уже израсходованы. В пользу такого предположения говорит тот факт, что на август запланированы продажи от 500 до 600 млн. долларов - то есть на уровне примерно стандартных объемов», - написал экономист в своем Telegram-канале.