Экономист: девальвация в Казахстане неизбежна

Известный казахстанский экономист Айдархан Кусаинов высказал свое мнение касательно ситуации на валютном рынке страны. Эксперт считает, что в Казахстане необходимо расширить список компаний, в которые можно инвестировать деньги, передает ИА «NewTimes.kz».
«Дырка в бюджете ну очень большая - свыше 2 трлн тенге - ее акционерным схематозом не закроешь. Чтобы НФ оставался портфельным инвестором, извлекающим доход из SPO ему большие пакеты покупать нельзя. Чтобы наскрести акций на 2+ трлн тенге нужно госкомпаний с общей капитализацией минимум на 8-10 трлн. тенге., причем уже и котирующихся. Нету столько компаний в стране, либо список компаний, куда может инвестировать НФ нужно расширять до десятка или более.
Увеличивать трансферт может президент своим решением (целевой), либо парламент через внесение изменений в закон о бюджете (гарантированный). Засада еще и в том, что целевой трансферт нельзя использовать на текущие расходы бюджета, а проблема именно с текущим бюджетом. Так что увеличивать нужно именно гарантированный трансферт. Наверное, президент в послании увеличит целевой трансферт и настоятельно попросит парламент увеличить гарантированный трансферт, причем сделать это очень быстро.
Так что скорее всего схематоза с акциями больше не будет — это было бридж-финансирование до октября, чтобы в сентябре под какими-то флагами увеличить трансферт.
Калькуляция трансфертов. Исходя из информационного сообщения НБ РК по ситуации на валютном рынке, в июле для плановых трансфертов было продано 506 млн. долларов США, то есть примерно на 237 млрд. тенге. В июле же бюджет получил 467 млрд. тенге дополнительно залпом и похоже они уже израсходованы. В пользу такого предположения говорит тот факт, что на август запланированы продажи от 500 до 600 млн. долларов - то есть на уровне примерно стандартных объемов», - написал экономист в своем Telegram-канале.
Между тем, по состоянию на 1 августа из национального фонда было истрачено как минимум 3,5 трлн тенге при плане в 3,6 на весь год.
«Что с бюджетом? Осталось в запасе около 460 млрд. тенге (с учетом продажи акций Казатомпром. План (заявка Минфина) на август 550 млн долларов или 260 млрд. тенге. Таким образом, до конца года (сентябрь - декабрь) трансферта останется на 200 млрд - этого даже до конца сентября не хватит. Конец года самый затратный - закрытие контрактов и расчеты по ним. Таким образом, сейчас бюджетный секвестр без серьезных потрясений невозможен. Работы авансированы, сделаны, все ждут расчетов по ним (причем по цепочке - подрядчики, субподрядчики, поставщики материалов и т.д), в том числе идет активное давление по налоговым требованиям. Секвестировать сейчас означает очень больно и грубо кинуть бизнес, массу предприятий, родить волну неплатежей, а с активизацией «администрирования налоговых сборов» эта волна пойдет вплоть до банкротств.
Что с валютным рынком? После продажи в августе 550 млн. долларов для трансферта и 240 млн из ЗВР в рамках отзеркаливания сделки с Казатомпромом на сентябрь-декабрь останется «доступной валюты» 450 млн. долларов из НФ и 610 из ЗВР. Итого около 1 млрд. на 4 осенних месяца. Для сведения средние продажи за 24 год составили 850 млн. долларов месяц. Проще говоря, валюты для предложения на валютном рынке останется тоже только на сентябрь и чуть октября», - добавил он.
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