Петиция по возврату времени: Минздрав озвучил свою позицию

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Как отметил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, ведомством был изучен опыт других стран по изменению времени.

"Согласно последним научным данным и заключению ученых нет прямой связи между изменением времени на один час и существенного влияния его на здоровье. Мы также обращались в ВОЗ с экспертами, чтобы данный вопрос обсудить. В целом, ученые рекомендуют использовать для здоровья человека постоянное число поясов с максимально приближенным к солнечному времени. И коротко зачитаю исследование - подтверждает, что переход на зимнее и летнее время, как раз на один час не приводит к значительным нарушениям здоровья у большинства людей. Организм адаптируется к изменениям времени в течение определенного времени без существенных долгосрочных последствий", - сказал Султангазиев.

Кроме того, по его словам, исследование показывает, что изменение времени на один час, как в случае с переводом на единый часовой пояс, вызывает минимальные изменения в выработке мелатонина - гормона регулирующего сна.

"Исследование показало, что организм адаптируется к этому сдвигу в течение 1-2 дней и нескольких месяцев. Уровень мелатонина быстро приспосабливается к новому графику и обеспечивает установление нормального режима сна. В целом хотел бы еще раз отметить, что времени прошло очень мало для полноценных исследований в Казахстане. Вместе с тем обращение и посещение медорганизаций за этот период никак не изменился, состояние здоровья населения существенно не изменилось", - считает представитель Минздрава.

В целом, по его словам, учитывая незначительной временной период после перевода времени для установления причинно-следственной связи влияния перевода времени на здоровье человека, требуется проведение соответствующих научных исследований.