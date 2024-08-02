В Казахстане хотят пересмотреть размер ставок по пенсионным взносам

Согласно проекту постановления, подавляющая часть платформенных занятых находится в тени, что делает их социально незащищенными. Поэтому в случаях утраты трудоспособности, потери работы или кормильца, отсутствия дохода из-за беременности и других событий они лишены права на получение соцвыплат.

В министерстве считают, что в основном это связано с высокими размерами ставок соцплатежей (ОПВ – 10% от дохода, соцплатежи – 3,5% от дохода, ВОСМС – 5% от 1,4 МЗП, ОПВР – 1,5%). Кроме того, имеется проблема, когда данные лица работают периодически, то есть непостоянно, в этих случаях сумма соцплатежей в фонды превышает получаемый доход.

"К примеру, при доходе в 10 тыс. тенге в месяц водитель такси должен уплатить налоги и социальные платежи на сумму, превышающую этот доход – 17,5 тыс. тенге (минимальная сумма для исчисления) (ИПН – 100 тенге (1% от 10 тыс. тенге), ОПВ – 8,5 тыс. тенге (10% от 1 МЗП), СО – 2 975 тенге (3,5% от 1 МЗП), ВОСМС – 5 950 тенге (5% от 1,4 МЗП), ОПВР – 150 тенге (1,5% от 10 тыс. тенге)", – отметили в Минтруда.

В связи с этим предлагается снизить размеры ставок обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), социальных отчислений и взносов на обязательное социальное медстрахование (ВОСМС) до 1% от дохода в рамках специального налогового режима с использованием специального мобильного приложения для лиц, являющихся исполнителями в качестве стороны платформенной занятости.

Вместе с тем ведомство хочет предоставить исполнителям право выбора размера данных ставок.

"При этом доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, в месяц не должен превышать 50 МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете", – уточняется в документе.

Также в министерстве предлагают утвердить операторов интернет-платформ агентами по уплате обязательных взносов в ЕНПФ в пользу лиц, которые работают на данных площадках.