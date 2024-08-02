Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение

На заседании рабочей группы по рассмотрению петиции о возврате действовавших ранее часовых поясов принято предварительное решение, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как заявил председатель рабочей группы, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев, принято предварительное решение отказать в удовлетворении петиции.
"Мы рассматриваем петицию, которую вы подали. Все ваши доводы в течение последних полутора месяцев о том, что перевод часового пояса повлиял на потребление электроэнергии и на здоровье населения, не нашли своего подтверждения. Министерство здравоохранения уже сказало, что оперирует статистическими данными, и статистика не нашла подтверждения, что перевод часов в 12 областях и трех городах республиканского значения повлиял на самочувствие населения", - сказал Балыкбаев.
По его словам, при переводе часового пояса был проведен анализ международных исследований.
"В течение всего периода, что мы рассматривали доводы заявителей, они не нашли своего подтверждения. Поэтому я озвучиваю предварительное решение Министерства торговли и интеграции. Оно звучит так: "отказать в удовлетворении петиции", - добавил вице-министр.
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