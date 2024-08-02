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02.08.2024, 12:51

Выдача ЭЦП изменится в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане изменится выдача электронной цифровой подписи (ЭЦП). Об этом рассказал председатель комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Руслан Абдикаликов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Выступая на брифинге СЦК, Абдикаликов заявил, что МЦРИАП намерен рассмотреть вопрос по отказу в выпуске ЭЦП на файловых носителях.

"Вы сейчас знаете, активно развивается биометрическая идентификация, то есть это облачное ЭЦП. Также очень надежными являются токены, неотчуждаемые носители, из которых невозможно извлечь ЭЦП. При этом на заре цифровизации в нашей стране самым простым способом, который позволял массово охватить всех наших граждан, и обеспечить их цифровыми электронными подписями, являлась как раз выдача ЭЦП на файловых носителях. Соответственно, мы хотим прекратить процедуру выдачи ЭЦП на файловых носителях", - пояснил председатель комитета.

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