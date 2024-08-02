Выдача ЭЦП изменится в Казахстане

Выступая на брифинге СЦК, Абдикаликов заявил, что МЦРИАП намерен рассмотреть вопрос по отказу в выпуске ЭЦП на файловых носителях.

"Вы сейчас знаете, активно развивается биометрическая идентификация, то есть это облачное ЭЦП. Также очень надежными являются токены, неотчуждаемые носители, из которых невозможно извлечь ЭЦП. При этом на заре цифровизации в нашей стране самым простым способом, который позволял массово охватить всех наших граждан, и обеспечить их цифровыми электронными подписями, являлась как раз выдача ЭЦП на файловых носителях. Соответственно, мы хотим прекратить процедуру выдачи ЭЦП на файловых носителях", - пояснил председатель комитета.