Казахстанский гребец триумфально завершил Олимпиаду

Лидер сборной Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев принял участие в финале Е на Олимпийских играх в Париже, передает Tengri Sport .

Фото: НОК/ Владислав Семенов

По итогам квалификации казахстанец не смог попасть в число соискателей олимпийских медалей. Яковлев выиграл полуфинальный заплыв и вырвался в финал Е.

После первой половины дистанции гребец из Казахстана занимал четвертое место с отставанием от лидера чуть менее четырех секунд, но на финише Яковлеву удалось отыграть преимущество и выйти в лидеры.

В своем последнем заплыве на Олимпийских играх в Париже Яковлев занял первое место, преодолев дистанцию в 2 тысячи метров за 6 минут 59,43 секунды.

Фото: НОК/ Владислав Семенов.

Отметим, что для 31-летнего Владислава Яковлева Игры в Париже стали уже четвертой Олимпиадой в карьере. Лучший результат казахстанец показал в Токио-2020, где занял 19-е место.