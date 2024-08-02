В Казахстане предлагают внедрить киберстрахование

В Минцифры считают, что это заставит данные компании уделять больше внимания защите информации о казахстанцах.

"Допустим, если какая-то организация допустит утечку данных, то страховые выплаты за ущерб, который понесли казахстанцы, будет осуществлять страховая компания. Как вы понимаете, это может быть информация о миллионах граждан. Далее страховщик выставит счет своему клиенту, который в следующем году, наверное, за такую страховку заплатит уже баснословную сумму", – отметил председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов.

По его словам, внедрение подобного продукта позволит населению урегулировать проблему с утечкой своих данных.

"Это цивилизованный путь для того, чтобы граждане не пытались по каждому случаю судиться с каким-то юрлицом в нашей стране, поскольку это очень длительная и сложная процедура. Как раз-таки механизм киберстрахования позволит этот вопрос снять с повестки", – пояснил он.

Ранее ЦАРКА сообщил об очередной утечке данных казахстанцев. Она включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, в том числе и идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте.

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