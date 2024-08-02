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02.08.2024, 15:51

Рынок нефти Казахстана предлагают сделать более прозрачным

Новости Казахстана 0 1

Причину теневого ценообразования на внутреннем рынке нефти назвали в Агентстве по защите и развитию конкуренции, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По информации ведомства, из-за того, что "КазТрансОйл" является единственным нацоператором с магистральными трубопроводами в Казахстане, компания обладает возможностью оказывать решающее влияние как на тарифы на свои услуги, так и на перевозку нефти. В ведомстве отметили, что транспортировка сырья осуществляется в соответствии с графиком, который утверждает министерство энергетики.

При этом поставка черного золота через прямое заключение договоров в условиях присутствия монопольных структур значительным образом ограничивает прозрачность процесса установки стоимости, что формирует теневое ценообразование. Кроме того, это обуславливает затрудненный доступ для собственников сырья к "ключевой мощности".

В АЗРК считают, что компания должна размещать на своем интернет-ресурсе информацию о наличии свободной мощности для перевозки сырья. Необходима также информсистема для приема заявок на заключение договора и порядок получения доступа к услуге КТО. Также нужно оцифровать саму транспортировку и дать свободный допуск к пункту приема-сдачи нефти.

В случае отказа компания должна предоставлять мотивированный ответ и основание в течение пяти календарных дней с момента получения заявки. По ожиданиям агентства, это снизит уровень присутствия квазигоссектора в отрасли, исключит ручное регулирование и поспособствует развитию малых недропользователей.

Помимо этого, искажают конкуренцию отдельные условия, в том числе график перевозки, в рамках которого из-за отсутствия четких критериев распределения объектов нефти отдельным субъектам рынка могут быть предоставлены преимущества.

В связи с этим АЗРК приступило к разработке правил доступа к транспортировке черного золота. Ожидается, что это обеспечит равный и недискриминационный доступ поставщиков к данной услуге.

Между тем КТО утвердил новые тарифы на регулируемую услугу по перекачке сырья на внутренний рынок. С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2021 года стоимость составит 4 396,23 тенге за тонну на тыс. км без НДС (-455,64 тенге, или -9,4%). С 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года – 4 915,25 тенге (+518,98 тенге, или +11,8%).

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