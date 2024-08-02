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02.08.2024, 17:03

Журналист Думан Мухаммедкарим приговорен к семи годам заключения

Новости Казахстана 0 1

Конаев. 2 августа. КазТАГ – Казахстанский журналист Думан Мухаммедкарим приговорен судом города Конаева к семи годам лишения свободы, сообщает «Радио Азаттык».

Фото с сайта kaztag.kz
Фото с сайта kaztag.kz

«Суд Конаева признал журналиста Думана Мухаммедкарима виновным в «финансировании экстремизма» и «участии в деятельности запрещенной организации», и приговорил его к семи годам лишения свободы. Кроме того, ему на три года запретили заниматься общественно-политической деятельностью», - говорится в сообщении в пятницу.

Мухаммедкарим был арестован после протеста против фальсификации итогов выборов в мажилис в марте 2023 года. Он провел 25 суток ареста после заявления о намерении выйти на митинг в знак несогласия с результатами парламентских выборов. 1 мая Мухаммедкарим был снова задержан. Затем был арестован на два месяца по делу о «финансировании экстремизма». 15 июля КазТАГ сообщал, что у журналиста ухудшилось здоровье в СИЗО.

12 февраля в Конаеве начался суд над Мухаммедкаримом. 26 февраля журналист пожаловался на пытки. 5 марта стало известно, что Мухаммедкарим признан потерпевшим по делу о пытках.

Также сообщалось, что Мухаммедкарим объявил голодовку и заявил о жестоком обращении во время перевозки из суда в Конаеве в следственный изолятор в Талдыкоргане. 18 июля стало известно, что журналист госпитализирован.

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