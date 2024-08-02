Озвучено окончательное решение по петиции о возврате времени

Министерство торговли и интеграции озвучило окончательное решение по петиции о часовом поясе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Решение по петиции "Вернуть время назад" озвучил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Изучив все представленные рабочей группой данные и аргументы, научные исследования и рекомендации, подтверждено, что перевод ряда регионов Казахстана на один час назад соответствует естественным солнечным циклам и основан на научных исследованиях и рекомендациях. Часовой пояс UTC+5 является стандартным часовым поясом, максимально приближенным к природному циклу на большей части территории республики.

"На основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени, Министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции. Вместе с тем, принимая во внимание доводы участников рабочей группы, есть необходимость в проведении соответствующих анализов и дополнительных исследований", - говорится в сообщении министерства.

Министерствам здравоохранения, образования и науки рекомендовано провести исследование влияния часового пояса UTC+5 на состояние здоровья населения в течение следующих трех лет.

Министерствам национальной экономики и энергетики рекомендовано провести мониторинг и анализ потребления электроэнергии в разных регионах, с учетом отопительного сезона и сезонных изменений.

Министерству труда и социальной защиты населения предложено разъяснить организациям и предприятиям возможность корректировки рабочего графика с учетом светового дня.

Заявитель петиции имеет право обжаловать принятое решение в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Казахстана.