Из магазинов исчезла книга «Как управлять казахами», которая возмутила некоторых казахстанцев

В Сети заметили, что книгу «Как управлять казахами» теперь не найти в маркетплейсах. Ранее произведение красовалась на самых верхних полках в магазинах, чем возмутило казахстанцев, рассказывает Kursiv LifeStyle

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Этим летом в Алматы вышла книга «Как управлять казахами», которая основана на архивных документах 1734 года обер-секретаря Российской империи Ивана Кириллова, других исторических записей и научных статьях. Издатель Бахытжан Бухарбай собрал воедино документы о начале колонизации казахской степи. По его словам, книга представляет взгляд Российской империи на события тех лет и «управление казахами».

Тем не менее, некоторые казахстанцы посчитали, что видеть произведение с таким названием на отдельно полке с большой табличкой оскорбительно. Например, блогеры Нуркожа Бауыржанулы и Елзат Мукашев записали обзор на книгу.