«Сохранение своего генетического кода — наш долг»: Балаева озвучила решение по петиции против пропаганды ЛГБТ

Министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook озвучила решение ведомства касательно петиции против пропаганды ЛГБТ.

Глава ведомства напомнила, что 10 июня этого года на рассмотрение министерства культуры и информации поступила в петиция о полном запрете открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ с призывом защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивировании нетрадиционных сексуальных отношений.

«Данный вопрос вызвал широкий общественный отклик и активное обсуждение, поскольку сегодня правам человека уделяется большое внимание со стороны государства и казахстанцы активно участвуют в обсуждениях общественно важных тем и формировании государственной политики. В рамках президентских реформ в Казахстане создаются все необходимые законодательные условия для демократического развития защиты прав человека и укрепления верховенства закона, одним из которых является институт петиции. В соответствии с нормами Конституции и международными обязательствами Казахстан реализует политику недискриминации, в основе которой лежит задача обеспечить устойчивость соблюдения конституционных гарантий, терпимости, неконфликтности в обществе», — отметила министр.

По словам Балаевой, в обсуждении столь важной для общества петиции приняло участие большое количество казахстанцев, чьи мнения разделились.

В состав рабочей группы вошли 45 человек — это представители государственных органов, депутаты Парламента, общественные объединения, эксперты и все заинтересованные стороны.

«Таким образом, в орбиту обсуждения вопросов вошла большая часть нашего общества. Во время проведения двух заседаний рабочих групп и широких экспертных обсуждений была проделана масштабная работа по анализу поступающих к петиции комментариев, дан сравнительный правовой анализ национальных международных нормативных правовых актов, изучен международный опыт регулирования поднимаемых петицией вопросов, проведены консультации с ведущими научно-исследовательскими организациями и экспертами», — сообщила глава ведомства.

Кроме того, по ее словам, учтен весь спектр мнений, предложений и аргументов, научно-исследовательских материалов и обращений по предмету петиции, представленных международными казахстанскими неправительственными организациями.

«Тем не менее, данной работы недостаточно для окончательного принятия решения по петиции. Исследования и обсуждения показали, что мы должны продолжить масштабную работу в этом направлении, досконально изучить вопрос и выработать реальные механизмы его регулирования. Для этого потребуется время», — заявила Аида Балаева.

Однако позиция министерства культуры и информации — частично поддержать петицию в части защиты прав обеспечения безопасности несовершеннолетних.

«На фоне роста преступлений против половой неприкосновенности детей требования защитить и оградить подростков и детей от пропаганды, культивирования сексуальных отношений, включая нетрадиционные, является актуальным и необходимым. Чрезвычайно важно, чтобы наши дети взрослели и развивались в безопасном информационном пространстве. Наш поколенческий долг — дать им правильные духовно-нравственные ориентиры, культивировать в них традиционные семейные ценности, создать условия для приверженности национальному культурному наследию и сохранению своего генетического кода», — добавила министр.

Напомним, 1 августа министерство культуры и информации РК провело публичные обсуждения петиции против пропаганды ЛГБТ. Встречу посетили представители СМИ и активные представители общественности.