Во сколько выступают казахстанцы на Олимпиаде-2024: расписание на 3 августа

Фото ©️ Сали Сабиров

11:00 - дзюдо, 1/8 финала, сборная Казахстана выступит против сборной Бразилии. Хоть поединки стартуют в 11:00, Казахстан будет выступать в пятом поединке, поэтому спарринги наших спортсменов начнутся позже.

12:00 - стрельба, скит, квалификация среди женщин. Выступит Асем Орынбай.

19:50 - бокс, четвертьфинал в весе до 50 килограмм среди женщин. Назым Кызайбай сразится с Ingrit Lorena Valencia Victoria (Колумбия).

Лидер сборной Казахстана по прыжкам в высоту Надежда Дубовицкая не смогла выполнить квалификационный норматив. Со второй попытки она смогла взять высоту 1 метр 83 сантиметра, но не справилась с планкой 1 метр 88 сантиметров. Для того чтобы квалифицироваться в финал Олимпиады, необходимо прыгнуть 1 метр 97 сантиметров или попасть в топ-12.

Казахстанские пловцы тоже завершили соревнования. Адильбек Мусин не смог пройти в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем. Во втором заплыве квалификации казахстанский пловец занял пятое место с результатом 52,74 секунды. Это время позволило ему стать 29-м из 40 участников.

Мужская сборная Казахстана по фехтованию провела бой на шпагах против венгров за выход в 1/2 финала Олимпийских игр в Париже. Сборная Венгрии контролировала ход поединка и довела его до уверенной победы. Но казахстанские фехтовальщики продолжат выступление на Олимпийских играх: им предстоит принять участие в борьбе за места с пятого по восьмое.

Лидер сборной Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев не смог попасть в число соискателей олимпийских медалей. Яковлев выиграл полуфинальный заплыв E/F1 и вырвался в финал Е, который не предусматривает участие в розыгрыше призовых мест. Но в своем последнем заплыве Яковлев занял первое место, преодолев дистанцию в 2 тысячи метров за 6 минут 59,43 секунды.

Дзюдоистка Камила Берликаш, выступающая в весовой категории свыше 78 килограммов, потерпела поражение и не прошла в следующий этап соревнования. В 1/16 финала Камила встретилась с представительницей Монголии Адиясурэн Амарсайхан. Поединок закончился с итоговым счетом 10:0. Камила Берликаш получила 3 желтые карточки, и победа автоматически досталась монгольской дзюдоистке.